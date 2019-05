Samsung, la One UI arriva su Galaxy Watch, Gear Sport e Gear S3

Grazie a un aggiornamento, il nuovo look di One UI arriva anche su Gear S3 e Gear Sport, gli smartwatch meno recenti di Samsung. L’update pesa circa 115 MB e introduce una serie di novità: oltre al nuovo design dell’interfaccia grafica, gli utenti possono anche beneficiare di un’opzione che consente di consultare le informazioni più importanti direttamente dal dispositivo, di nuove watchface, di un menù delle impostazioni riorganizzato e di nuove statistiche per l’app ‘Salute’. Inoltre, non mancano delle ottimizzazioni software pensate per aumentare l’autonomia della batteria, tra cui delle opzioni per regolare la luminosità o il tempo di accensione dello schermo. L’aggiornamento è in fase di distribuzione e nelle prossime ore dovrebbe diventare disponibile per tutti possessori degli smartwatch dell’azienda coreana.

L’aggiornamento per Galaxy Watch

Samsung ha confermato che l’aggiornamento arriverà anche su Galaxy Watch e introdurrà delle funzioni esclusive. Dopo l’update, il dispositivo potrà monitorare con maggiore precisione la frequenza cardiaca e il riposo notturno. Inoltre, gli utenti potranno beneficiare di un nuovo tracker per il nuoto all’aperto.

Recentemente Samsung ha reso disponibile un aggiornamento anche per gli auricolari true wireless Galaxy Buds che risolve dei bug e introduce alcune migliore, come l’ottimizzazione della connessione Bluetooth.

La crescita del mercato degli smartwatch

Il mercato degli smartwatch gode di buona salute e potrebbe crescere nel corso dei prossimi anni. A suggerirlo è un’analisi condotta da Counterpoint sul primo trimestre del 2019. Nel corso dei primi tre mesi dell’anno le spedizioni del settore sono cresciute del 48% rispetto allo stesso periodo del 2018. A guidare le vendite, con una quota di mercato di quasi il 40%, è Apple Watch. Secondo gli analisti di Counterpoint la popolarità del dispositivo è dovuta soprattutto alle funzionalità dedicate alla salute introdotte nella sua ultima versione. Risultati positivi anche per i Galaxy Watch di Samsung e i prodotti di Huawei e Fitbit.