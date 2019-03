Fortnite, tutte le novità sui prossimi aggiornamenti della stagione 8

Dopo la conclusione dell’evento ‘Amore per tutti’, interamente dedicato a San Valentino, la stagione 8 di Fortnite è ufficialmente iniziata il 28 febbraio e ha portato ai giocatori un’atmosfera piratesca, delle missioni incentrate attorno al classico tema della caccia al tesoro e due nuove ambientazioni: Laguna Languida e Scalini Scatenati, situate a nord-ovest del vulcano spuntato dove un tempo si trovava Bosco Blaterante. Oltre alla mappa sono cambiati anche altri elementi caratteristici del gioco: sono stati rimossi gli aerei, le granate congelanti, i carrelli della spesa e i travestimenti da cecchino, ma è stato introdotto un nuovo cannone pirata. Nonostante la nuova stagione sia iniziata solo da poche settimane, Epic Games ha già confermato l’arrivo di nuovi aggiornamenti che accompagneranno i giocatori per buona parte della primavera.

I prossimi aggiornamenti di Fortnite

Il primo aggiornamento è previsto per il 19 o il 20 marzo e dovrebbe introdurre dei contenuti inediti, tra cui nuove modalità a tempo limitato e la Pistola Flintlock, la cui presenza nei file di gioco è stata recentemente scoperta. L’arma si sposa molto bene con l’atmosfera piratesca che caratterizza la stagione 8 del Battle Royale di Epic Games. Secondo i dataminer, sarà disponibile in due varianti: comune e rara, diverse per potenza di fuoco e tempo di ricarica. L’update 8.20, invece, dovrebbe arrivare durante l’ultima settimana di marzo. Non è al momento noto quali cambiamenti introdurrà e lo stesso vale per l’aggiornamento successivo (previsto per il 2 aprile). La stagione 8 dovrebbe durare per 10 settimane e terminare il 7 o il 9 maggio. Secondo i rumor, la season successiva durerà per tutta l’estate e sarà caratterizzata da skin e oggetti in linea col periodo più caldo dell’anno.

Apex Legends supera Fortnite su Twitch

Durante febbraio, Fortnite ha perso contro Apex Legends la ‘gara’ al videogioco più popolare del mese sulla piattaforma di livestreaming Twitch. Secondo i dati divulgati da GitHype, il Battle Royale di Respawn Entertainment è stato seguito da 670.000 utenti, mentre il titolo di Epic Games ha attirato l’attenzione di 615.000 appassionati.