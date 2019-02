Fortnite, Dmax trasmetterà in diretta il torneo più grande d’Europa

Per la prima volta in Italia, un torneo di eSports verrà trasmesso in diretta televisiva: si tratta dello ESL Katowice Royale, competizione internazionale di Fortnite, che sabato 2 e domenica 3 marzo andrà in onda su Dmax, canale 170 di Sky, alle ore 19, direttamente dalla Polonia. Nel frattempo, in queste ore è in fase di rilascio la stagione 8 del celebre videogioco - che durerà dieci settimane, fino al 7 maggio -, della quale sono già state svelate le nuove skin.

Finali in diretta

Alla competizione, la più grande d’Europa, prenderà parte anche l’italiano Giorgio 'Pow3r' Calandrelli, che cercherà di portare a casa il montepremi in palio, che ammonta a 500mila euro. L’anno scorso, il torneo di Fortnite è durato 10 giorni e ha portato nei palazzetti polacchi oltre 160mila persone tra appassionati e semplici curiosi, attirando ovviamente un pubblico giovane. La trasmissione sarà divisa in due parti: sabato 2 marzo andrà in onda il meglio del torneo, mentre domenica 3 Dmax trasmetterà le finali in diretta dalla Polonia.

In arrivo la Stagione 8: svelate le nuove skin

Dalla tarda mattinata di oggi, 28 febbraio, è iniziata la fase di rilascio dell’ottava stagione di Fortnite, il nuovo capitolo della Battle Royale. In attesa di vederle in azione, Fortnite Intel ha diffuso delle immagini nelle quali si vedono le nuove skin del gioco. Tra di esse ci sono pirati - a conferma di quanto anticipato nei giorni scorsi -, maghi, contadini, ninja e addirittura una banana. I giocatori, però, molto probabilmente dovranno pazientare ancora prima di vederle all’opera, in quanto la piattaforma potrebbe rilasciarle una alla volta, come già accaduto in passato. Non sono invece ancora stati svelati i nomi delle skin, così come i leak sugli oggetti come deltaplani, picconi, dorsi ed emote.