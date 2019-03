Nintendo si avventura nella realtà virtuale e lancia il nuovo Labo VR Kit per Nintendo Switch, il quarto set della serie che coniuga tecnologia e tradizione, i videogiochi uniti alla duttilità del cartone. In commercio a partire dal 12 aprile, nella confezione ci saranno i pezzi per realizzare un visore in cartone dotato di lenti, che farà da supporto allo schermo nel quale verranno riprodotte le immagini in virtual reality.

Disponibile in due versioni

I diversi Toy-Con - così si chiamano gli oggetti in cartone - si possono combinare tra loro, incoraggiando i giocatori a compiere gesti e azioni per interagire direttamente con il mondo virtuale. Come illustrato sul sito di Nintendo, il kit sarà disponibile in due versioni: una base, che comprende solo il visore e un fucile, e una più estesa, che include anche altri cinque oggetti in cartone da montare. In attesa di conferme, il prezzo dovrebbe aggirarsi rispettivamente intorno ai 3980 yen (circa 31 euro) e ai 7980 yen (circa 63 euro).

L’azienda non ha fornito ulteriori dettagli e gli appassionati sono in attesa di scoprire quali saranno i giochi inclusi nella scheda presente nei due kit e se il visore si potrà utilizzare anche con giochi già in commercio.

Il Vehicle Kit

La scorsa estate, Nintendo ha lanciato il suo terzo kit per la serie Labo, dedicato ai veicoli, l’ultimo prima dell’arrivo della realtà virtuale. Il Vehicle Kit comprende diversi oggetti, ovviamente tutti realizzati in cartone: un volante pieghevole e girevole con comandi laterali, il pedale dell'acceleratore (in grado di resistere anche alla pressione dei guidatori più sportivi), un joystick per pilotare un aereo, un timone che controlla un sottomarino e una ‘chiave’, all'interno della quale inserire il Joy-Con, che serve per 'accendere' tutti i veicoli.