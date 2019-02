Recentemente, alcuni analisti hanno provato a ipotizzare una possibile data di uscita di PlayStation 5, la nuova console next gen di Sony. Per Hideki Yasuda, esperto finanziario dell’Ace Research Institute, la piattaforma da gioco dovrebbe uscire nel corso degli ultimi mesi del 2020. Diversa l’opinione di Yasuo Imanaka: secondo l’analista del Rakuten Securities Economic Research Institute, la PS5 non uscirà durante il prossimo anno fiscale, bensì nel periodo compreso tra aprile 2021 e marzo 2022. Potrebbe dunque essere necessario attendere alcuni anni prima di poter vedere nei negozi l’erede della PlayStation 5. Naturalmente Sony non ha né confermato né smentito l’ipotesi dell’analista e per ora non ha rilevato alcuna informazione sulla sua prossima console.

Le previsioni di Amir Anvarzadeh

Poche settimane fa, l’analista Amir Anvarzadeh ha formulato un’ipotesi differente sulla finestra di uscita di PlayStation 5. L’esperto finanziario ha rivelato che la nuova console di Sony dovrebbe essere annunciata nel corso del prossimo PlayStation Experience, per poi arrivare sugli scaffali dei negozi nel periodo compreso tra il primo aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Questa speculazione è basata sul recente calo delle vendite di PlayStation 4.Nel corso dell’ultimo trimestre, infatti, la console ha registrato delle vendite inferiori di 900.000 unità rispetto al 2017, facendo perdere a Sony più dell’8% in borsa. Inoltre, i profitti della divisione gaming dell’azienda nipponica sono calati del 14%. Anvarzadeh ritiene che anticipare l’uscita della console next gen potrebbe essere un buon modo per correre ai ripari.

La presentazione di PS5

Oltre a prevedere la data di uscita di PlayStation 5, gli analisti stanno anche provando a stabilire in quale evento sarà annunciata. Come noto, quest’anno Sony non sarà presente all’Electronic Entertainment Expo (E3): secondo gli esperti finanziari questa scelta potrebbe essere giustificata dalla decisione di Sony di presentare la console next gen nel corso di un evento dedicato. Amir Anvarzadeh ipotizza che ciò avverrà durante una nuova edizione del PlayStation Experience.