Microsoft, rumors sul possibile arrivo di Xbox Game Pass su Switch

Nintendo e Microsoft alleate? Sembrerebbe impossibile, eppure un videoreport pubblicato da Direct-Feed Games indica che le due storiche rivali potrebbero essere vicine a un importante accordo. In futuro, l’azienda di Redmond potrebbe portare su Switch sia le proprie esclusive sia l’intero servizio di Xbox Game Pass. Inoltre, il report indica che Microsoft potrebbe utilizzare Project xCloud, la sua nuova piattaforma di gaming in streaming, per dare agli utenti la possibilità di giocare i titoli di Xbox One sulla console ibrida di Nintendo. Anche questo scenario potrebbe sembrare irrealizzabile, eppure di recente l’azienda di Kyoto ha dimostrato che Switch è in grado di gestire in cloud delle esperienze videoludiche complesse come Assassin’s Creed Odyssey e Resident Evil 7.

Il nuovo corso di Microsoft

Per quanto un’alleanza tra Microsoft e Nintendo continui a sembrare poco realistica, è impossibile negare che negli ultimi mesi l’azienda di Redmond abbia più volte espresso il desiderio di portare i propri giochi e servizi su altre piattaforme. Di recente, il sito Windows Central ha rivelato che presto gli sviluppatori potranno utilizzare dei software development kit (Sdk) aggiornati per integrare il servizio Xbox Live nei videogiochi cross platform che usciranno per Pc, Android, iOS e Nintendo Switch. Microsoft non ha ancora annunciato ufficialmente la novità, ma dovrebbe farlo in occasione del panel “Xbox Live: Growing & Engaging Your Gaming Community Across iOS, Android, Switch, Xbox and PC” previsto per la Game Developers Conference, la più grande kermesse annuale interamente dedicata agli sviluppatori di videogiochi.

Il futuro del gaming in streaming

Oltre a Xbox Live, anche la piattaforma Project xCloud rispecchia appieno il nuovo spirito di Microsoft. Il ceo Satya Nadella ha dichiarato che la compagnia desidera creare la “Netflix dei videogiochi” e consentire agli utenti di giocare ai titoli Xbox ovunque e utilizzando vari dispositivi tra cui il Pc, i dispositivi mobili e le altre console.