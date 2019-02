Tetris 99, il Battle Royale è disponibile gratuitamente per Switch

Durante l’ultimo Nintendo Direct, oltre al remake di The Legend of Zelda: Link’s Awakening, a Fire Emblem: Three Houses, ad Astral Chain, a Super Mario Maker 2 e a varie altre esclusive per Switch, è stato annunciato Tetris 99, una nuova versione del classico puzzle game creato dal programmatore russo Aleksej Leonidovič Pažitnov. Si tratta di un vero e proprio Battle Royale, lo stesso genere a cui appartengono titoli famosissimi come Fortnite, PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) e il nuovo Apex Legends. Il concetto alla base del gioco è semplice: 99 persone giocano a Tetris contemporaneamente, cercando di resistere il più a lungo possibile. Dopo che gli altri 98 giocatori sono stati eliminati, l’ultimo sopravvissuto ottiene la vittoria.

Esaltanti sfide all’ultimo mattoncino

Il gameplay del gioco è pressoché identico a quello del classico Tetris. Mentre vari mattoncini di forme diverse cadono dall’alto, il giocatore deve trovare il modo di incastrarli tra loro senza lasciare spazi vuoti, in modo da eliminare delle file intere. I colori dei tetramini sono rimasti gli stessi e in sottofondo è possibile ascoltare il famosissimo tema del videogioco del 1984, ormai entrato nell’immaginario collettivo. L’unica differenza col puzzle game originale è l’obiettivo finale del giocatore: questa volta l’importante non è ottenere il punteggio migliore, ma restare in gara il più a lungo possibile. Si tratta di un’impresa difficile, che metterà alla prova persino i più grandi amanti di Tetris. Mentre si gioca, è possibile tenere d’occhio le prestazioni dei propri sfidanti e persino inviare loro dei ‘blocchi spazzatura’ in grado di metterli in difficoltà.

Come giocare a Tetris 99

Tetris 99 è disponibile in esclusiva per Nintendo Switch e può essere scaricato gratuitamente da tutti gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online. La compagnia di Kyoto ha rivelato che in futuro non mancheranno degli eventi speciali pensati per divertire la community.