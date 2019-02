Su Twitter, il vicepresidente di Epic Games Mark Rein si è congratulato con la software house Respawn Entertainment per il clamoroso successo ottenuto da Apex Legends in pochissimo tempo. Nel post ha anche espresso un giudizio positivo sul nuovo battle royale: “Mi piace. È molto ben fatto!” Vince Zampella, il Ceo di Respawn Entertainment, ha ringraziato Rein per le sue parole gentili e si è offerto di pagargli da bere la prossima volta che si incontreranno. Dopo poche ore dalla pubblicazione, il tweet originale del vicepresidente di Epic Games è stato cancellato, probabilmente su richiesta dei vertici della compagnia. Apex Legends è un diretto concorrente di Fortnite e negli ultimi giorni è stato il videogioco più seguito sulla piattaforma di livestreaming Twitch. Epic Games ha provato a contrastare il successo del nuovo battle royale con una campagna marketing su Google che ha sollevato non poche polemiche. Vari siti hanno evidenziato come, per un certo periodo, cercando ‘Apex Legends’ sul motore di ricerca fosse possibile visualizzare tra i link sponsorizzati un collegamento alla pagina da cui è possibile scaricare il client di Fortnite.

Il successo di Apex Legends

È difficile prevedere se il successo di Apex Legends sarà duraturo, ma per il momento il videogioco di Respawn Entertainment ha ottenuto dei risultati sbalorditivi. Il battle royale è riuscito a raggiungere i 10 milioni di giocatori a soli tre giorni di distanza dal lancio, cifra che è poi salita fino a toccare i 25 milioni e che sembra destinata ad aumentare ulteriormente nel breve periodo. Dopo aver pubblicato un video dedicato alla prima settimana del battle royale, Vince Zampella ha ringraziato l’intera community per l’entusiasmo con un cui il gioco è stato accolto.

Cos’è Apex Legends?

Disponibile in formato digitale per Xbox One, PlayStation 4 e PC, Apex Legends è un battle royale free to play ambientato nell’universo di Titanfall. Il suo gameplay dinamico ricorda sotto molti punti di vista altri esponenti del genere come PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) e Fortnite, mentre lo stile sopra le righe dei suoi personaggi riporta alla mente Overwatch, lo sparatutto in prima persona a squadre di Blizzard Entertainment.