Apple assume designer Tesla, nuovi progetti in campo automobilistico?

Apple pesca ancora da Tesla. Dopo aver assunto qualche mese fa Doug Field, ex ingegnere capo della società di Elon Musk, l’azienda californiana può ora contare anche su Andrew Kim, designer statunitense che ha collaborato alla progettazione di diversi veicoli della casa famosa per le auto elettriche. Con la chiamata di queste due nuove figure, si fanno sempre più insistenti le voci secondo le quali Cupertino abbia deciso di investire in maniera convinta nel settore automobilistico.

In futuro un’auto disegnata da Apple?

Come riportato dal sito The Verge, le conferme dell’assunzione di Andrew Kim arrivano direttamente dal suo profilo Linkedin, dove si legge che il designer è entrato a far parte di Apple nel mese di dicembre, mentre un post sul suo account Instagram rivela che risale a martedì scorso il suo primo giorno di lavoro nella nuova azienda.

In passato, Kim ha collaborato con Microsoft nella realizzazione di Windows 10 e ha contribuito allo sviluppo di prodotti come HoloLens e Xbox One S. Per Tesla, il designer ha lavorato su diversi veicoli, tra i quali i modelli 3, S, X e Y, oltre che sul Roadster V2 e sul Semi. Il suo passaggio alla Apple ha riaperto le speculazioni sui futuri progetti e investimenti della società guidata da Tim Cook, che potrebbero vederla impegnata nello sviluppo di un’automobile.

Da tempo interesse nel settore automobilistico

L’interesse di Apple nella progettazione di un’auto è noto da tempo ma nel 2016 la società decise di concentrarsi solamente sulla creazione di un software per la guida autonoma da vendere poi alle diverse case automobilistiche. Recentemente, Tim Cook ha dichiarato che i piani dell'azienda sono molto più ampi rispetto alle sole automobili, sottolineando che i "sistemi autonomi" sono alla base di tutti i progetti di apprendimento automatico di Apple. Tuttavia, i tempi dell’assunzione di Kim, avvenuta solo pochi mesi dopo quella di Doug Field, suggeriscono che le ambizioni automobilistiche potrebbero essere di nuovo al centro del futuro di Cupertino.