Cristiano Ronaldo sostituito lascia lo stadio prima della fine di Juve-Milan. FOTOGALLERY

Un’arrabbiatura che però è stata subito minimizzata dal suo allenatore: “Dobbiamo solo ringraziarlo per quello che fa. Anche oggi è sceso in campo anche se non in perfette condizioni e ha fatto di tutto. Se è deluso per la sostituzione è una reazione umana, è bello che si arrabbi”, ha detto Sarri nel dopo-gara spegnendo le polemiche