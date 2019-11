Il predecessore di "Uniforia", utilizzato nella prima fase di Euro 2016, in Francia, si chiamava, invece, "Beau Jeu" (bel gioco), con i colori della bandiera francese ripresi su tradizionale base bianca. Per la fase finale a eliminazione diretta, invece, Beau Jeu era stato sostituito dal "Fracas", in italiano "fracasso". Un nome non casuale, scelto proprio per descrivere la maggiore tensione legata alla fase più delicata della competizione