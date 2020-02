Tra le italiane, una delle squadre che ha speso di più, per il presente e per il futuro, è il Napoli. La spesa maggiore è stata fatta per lo slovacco Stanislav Lobotka, comprato dal Celta Vigo per 20 milioni più 4 di bonus. Acquistati anche Demme dal Lipsia (12 milioni) e Politano dall’Inter per 2,5 milioni di prestito e 19 milioni più 2 di bonus per l’obbligo di riscatto in estate