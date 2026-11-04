Morte Jesus de Miguel, Owono: "Giorni più difficili della mia vita"

"Sono i giorni più difficili della mia vita. Faccio fatica a trovare le parole e mi è molto difficile elaborare tutto ciò che è successo. Provo un dolore immenso per la perdita di Jesus. Il mio pensiero va a lui, alla sua famiglia e a tutte le persone che lo amavano". Queste le prime parole - affidate a una nota del club - del portiere dell'Andorra, Jesus Owono, dopo lo scontro di gioco che ha provocato la morte dell'attaccante del Tenerife Jesús de Miguel . "So che ci saranno molte questioni da affrontare e le affronterò con il massimo rispetto. Ma in questo momento, onestamente, non riesco a pensare ad altro che a Jesús e al dolore che stiamo vivendo. Riposa in pace, Jesús", conclude il portiere della Guinea Equatoriale., mentre l'Andorra, che si dice "profondamente scosso per la scomparsa di Jesús de Miguel", chiede a tutti "massima sensibilità e rispetto".

Minacce e insulti razzisti per morte de Miguel, Owono chiude i social

Dopo la tragica morte di de Miguel, Owono ha dovuto chiudere il suo account Instagram perché travolto da minacce ed insulti a sfondo razzista, La polizia spagnola ha aperto un'indagine per una ipotesi di omicidio colposo. Il giocatore, che fino a ieri mattina contava oltre 30.000 follower su Instagram, ha successivamente disattivato il proprio account. "Chi lo conosce sa che tipo di persona sia, quanto stia soffrendo in questo momento e che non avrebbe mai voluto fare del male a nessuno", ha scritto su Istagram Lautaro Spatz, compagno di squadra di Owono che ha voluto dedicare qualche parola, a sostegno di un "portiere e amico, che è profondamente sconvolto per quanto accaduto". "È una tragedia che non avremmo mai immaginato di vivere su un campo da calcio - ha scritto ancora - Nel calcio si verificano incidenti fortuiti, ma nessuno può immaginare che uno di questi possa avere conseguenze così tragiche. Oggi il calcio non ha più importanza. Non ci resta che condividere questo dolore, dimostrare il massimo rispetto e trasmettere tutta la nostra vicinanza alla famiglia e a coloro che stanno affrontando questa terribile perdita". L'allenatore del Real Madrid, Jose Mourinho, ha espresso il proprio cordoglio per l'accaduto, parlando di un "momento davvero molto difficile" per Owono. "Credo sia un evento scioccante per tutti, figuriamoci per il mondo del calcio, per persone come noi che ogni giorno scendono in campo per competere - ha affermato il portoghese - E' una situazione dura, triste. Ovviamente, il nostro pensiero e la nostra vicinanza vanno alla famiglia e agli amici del giocatore scomparso; credo inoltre che questo debba essere un momento estremamente difficile anche per l'altro calciatore (Owono, ndr) coinvolto nella vicenda".