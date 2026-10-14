Tra le novità, le sezioni "Time Capsule", dedicata alle leggende della Serie A, e "New Wave", riservata ai giovani talenti emergenti. Rinnovata inoltre la storica partnership tra Panini e Lega Serie A, con nuove iniziative per tifosi e collezionisti
È stata presentata presso l'iliad International Broadcast Centre di Lega Calcio Serie A, la nuova collezione "Calciatori 2026-2027", giunta alla sua sessantaseiesima edizione. L'evento ha riunito rappresentanti della Lega Serie A, di Panini e del mondo del calcio tra cui Francesco Totti e Fabrizio Romano.
Rinnovata la partnership tra Lega Serie A e Panini
La presentazione è stata preceduta dall'annuncio del rinnovo pluriennale dell'accordo tra Lega Serie A e Panini. "Siamo estremamente soddisfatti di poter rinnovare la storica collaborazione con Panini, il partner più longevo della Serie A, che ha avuto e continua ad avere il grande merito di unire generazioni diverse nella passione per il nostro calcio. Panini è uno dei "love brand" italiani più conosciuti e amati anche all'estero", ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo. "Il rinnovo conferma la fiducia reciproca e la volontà di continuare a valorizzare il calcio italiano attraverso progetti capaci di innovare, emozionare e rafforzare il legame tra i tifosi e i loro campioni", ha dichiarato Ivam Faria, Amministratore Delegato Panini.
Il nuovo album
In uscita il 20 ottobre, l'album comprende 589 figurine dedicate alla Serie A Enilive, Serie B e Serie C. Tra le sezioni più attese spicca la "Time Capsule", interamente dedicata ad alcune leggende del campionato italiano, una vera e propria finestra sul passato per riscoprire i campioni che hanno fatto sognare intere generazioni. Da Maradona a Baresi, da Ronaldo a Pirlo. Il futuro del calcio prende invece forma nella "New Wave", una sezione dedicata ai giovani talenti delle squadre della Serie A Enilive, pensata per raccontare i primi passi dei possibili protagonisti del futuro.
Novità per il Fantacalcio
La nuova edizione introduce inoltre gli "extra stickers", 40 speciali figurine dedicate ai protagonisti del Fantacalcio. L'album prevede una doppia pagina in cui poter incollare questi extra stickers e sfruttare le doppie per ricreare il proprio undici ideale. "Con Calciatori 2026-2027 vogliamo offrire un'esperienza di collezionismo capace di parlare a tutte le generazioni, unendo la nostalgia per i grandi campioni che hanno fatto la storia del calcio italiano all'entusiasmo per i giovani talenti che si stanno affacciando sulla scena", ha detto Martina Limoni Direttrice Mercato Italia Collezionabili Panini.
Concorso e premi per i collezionisti
Registrando i codici presenti sul retro delle figurine speciali sul sito it.paniniclub.com, si potrà partecipare ogni giorno all'estrazione dei premi e concorrere all'esperienza "Una giornata da Player of the Match", dalla visita privata alla storica fabbrica Panini per il ritiro del premio Player of the Match (il trofeo destinato al migliore in campo), al privilegio di scendere a bordocampo per posizionarlo sull'apposito podio prima del fischio d'inizio, fino a godersi la partita dalle tribune. "La presentazione della nuova Collezione Calciatori è uno degli appuntamenti più attesi e significativi dell’inizio della stagione, perché l'album di figurine rappresenta da decenni una parte integrante della nostra cultura calcistica", ha dichiarato il Presidente di Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli.
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