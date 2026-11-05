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Berrettini si ritira dall'Atp Parigi per infortunio: salta la sfida con Alcaraz

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©Ansa

“Ho male al braccio, mi ritiro” ha detto l'azzurro che aveva lanciato segnali positivi nei primi due turni, vincendo i match contro Nakashima prima e Humbert poi

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Matteo Berretini si ritira dal Masters 1000 di Parigi: il tennista azzurro, che stasera doveva affrontare Carlos Alcaraz in un ottavo di finale, ha annunciato il forfait dal suo profilo Instagram, per un dolore al braccio destro.

Berrettini: "Ho male al braccio, mi ritiro"

"Purtroppo un dolore al braccio che mi porto dietro da qualche giorno non mi permetterà di scendere in campo stasera" scrive Matteo Berrettini. "Nei prossimi giorni farò tutti gli accertamenti necessari per capire meglio di cosa si tratta". 

 

Le vittorie prima del ritiro

Al 1° turno Berrettini aveva vinto in rimonta al termine di una grande battaglia contro lo statunitense Brandon Nakashima con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-6. Agli ottavi di finale aveva portato a casa la vittoria contro il francese Ugo Humbert in due set, chiusi con il punteggio di 7-6, 7-5. Questo successo gli aveva garantito l'accesso tra gli ultimi 16 del torneo per la prima volta in carriera.

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