Come si può essere longeve? È sufficiente mangiare bene e fare sport? Ni: sono due elementi importanti per curare al meglio il proprio corpo, ma non gli unici. Siamo stati al St. Moritz Longevity Forum per capirne di più: studiosi di fama mondiale, CEO di aziende nel campo della biotecnologia, leader globali nel settore della salute ci hanno dato alcune indicazioni che delineano il futuro della medicina della longevità, soprattutto per le donne