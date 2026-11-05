Morto Alan Jones, ex pilota di Formula 1 campione del mondo nel 1980

L'ex pilota australiano Alan Jones, campione di Formula 1 nel 1980 con la Williams, è morto all'età di 80 anni dopo una breve malattia. Lo riportano i media locali. Nel corso della sua carriera, Jones ha vinto 12 Gran Premi e nel 1980 ha conquistato il titolo mondiale, diventando - insieme a Jack Brabham - uno dei due soli australiani a riuscirci.

La moglie: “Alan ha lasciato un segno indelebile in questo sport”

Jones, che aveva festeggiato il compleanno lunedì, si è spento dopo una breve malattia, come riferito dall'emittente nazionale ABC. "Siamo profondamente addolorati nell'annunciare la scomparsa del nostro amato Alan, avvenuta il 5 novembre in seguito a una breve malattia", si legge in una dichiarazione rilasciata per conto della moglie, Amanda Butler-Davis, riportata dall'ABC. "Mancherà moltissimo e sarà ricordato con affetto da chi gli era più vicino, così come dai numerosi fan di cui ha sempre apprezzato il sostegno. Alan ha dedicato la sua vita al motorsport, lasciando un'eredità che continuerà a vivere attraverso le innumerevoli persone che ha incontrato lungo il suo cammino. Grazie ai suoi successi, alla sua passione e al suo carattere inconfondibile - sia dentro che fuori dai circuiti - Alan ha lasciato un segno indelebile in questo sport, sia in Australia che nel resto del mondo".