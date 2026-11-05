Cristiano Ronaldo annuncia il ritiro dalla nazionale del Portogallo

"Al popolo portoghese: è giunto il giorno di restituire la maglia numero sette della nazionale, che appartiene a tutti noi". Con un video emozionale sul suo profilo Instagram, Cristiano Ronaldo, 41 anni, annuncia il suo ritiro dall'attività internazionale con la maglia del Portogallo. La scelta arriva dopo il caso della fuga dal ritiro, in Danimarca , per l'esclusione dalla squadra titolare, che gli era costata una sospensione di 30 giorni. Ora, l'annuncio del ritiro, dopo 23 anni in nazionale."Volevo vincere, volevo essere il migliore, volevo fare la storia - dice anche Cr7 - Ho commesso anche errori, ma non ho mai mollato".

Il video di Ronaldo raccoglie 3 milioni di like in un'ora su Instagram

Il video emozionale di Ronaldo ha fatto più di tre milioni di like in meno di un'ora. Numeri da record per il calciatore lusitano che su questo social ha 679 milioni di follower. Ma se i like, che richiedono soltanto un click sono molti, ad impressionare è il numero di commenti: quando non è ancora terminato un giro completo d'orologio sono più di 350mila. Commenti e like che arrivano da tutto il mondo, non soltanto dal Portogallo. Tra i like compare anche quello di Carlos Alcaraz.