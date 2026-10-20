La decisione della commissione disciplinare della FPF è entrata in vigore il 30 settembre, giorno in cui Ronaldo ha lasciato il ritiro dopo aver appreso che il commissario tecnico Jorge Jesus lo aveva nuovamente escluso dall'undici titolare. Secondo la stampa portoghese, Ronaldo potrà tornare a essere convocato per le prossime sfide contro Danimarca e Galles, in programma il 14 e 17 novembre, valide rispettivamente per la quinta e la sesta giornata della fase a gironi ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Trenta giorni di sospensione, e una multa di 255 euro. E’ questa la decisione della commissione disciplinare della federcalcio portoghese per Cristiano Ronaldo, dopo l''ammutinamento dalla Nazionale. L'attaccante aveva lasciato il ritiro della sua squadra in Danimarca, una volta saputo che il ct Jesus lo avrebbe escluso di nuovo dalla squadra titolare. La squalifica va dal 1° al 30 ottobre e dunque Cristiano Ronaldo è - secondo i media portoghesi - di nuovo convocabile per le partite di Nations League di metà novembre, e la palla passa nel campo di Jesus, considerato anche che il giocatore aveva chiesto scusa pubblicamente.

Sanzione irrisoria Viene sottolineato come la sanzione pecuniaria sia una cifra irrisoria per il capitano portoghese, 41 anni, visto il suo ricchissimo stipendio nel club saudita Al-Nassr, con il quale ha vinto il titolo nazionale proprio sotto la guida di Jorge Jesus. Il quotidiano *A Bola* ha evidenziato che la multa di 255 euro equivale appena allo 0,00012% dello stipendio annuale di Ronaldo; secondo i calcoli del giornale, al giocatore basterebbero soli 36 secondi per guadagnare la somma necessaria a coprire la sanzione. Approfondimento CR7 sospeso da nazionale, dal Portogallo procedimento disciplinare