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Cristiano Ronaldo, multa da 255 euro e sospensione per aver lasciato ritiro Portogallo

Sport

La decisione della commissione disciplinare della FPF è entrata in vigore il 30 settembre, giorno in cui Ronaldo ha lasciato il ritiro dopo aver appreso che il commissario tecnico Jorge Jesus lo aveva nuovamente escluso dall'undici titolare. Secondo la stampa portoghese, Ronaldo potrà tornare a essere convocato per le prossime sfide contro Danimarca e Galles, in programma il 14 e 17 novembre, valide rispettivamente per la quinta e la sesta giornata della fase a gironi

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Trenta giorni di sospensione, e una multa di 255 euro. E’ questa la decisione della commissione disciplinare della federcalcio portoghese per Cristiano Ronaldo, dopo l''ammutinamento dalla Nazionale. L'attaccante aveva lasciato il ritiro della sua squadra in Danimarca, una volta saputo che il ct Jesus lo avrebbe escluso di nuovo dalla squadra titolare. La squalifica va dal 1° al 30 ottobre e dunque Cristiano Ronaldo è - secondo i media portoghesi - di nuovo convocabile per le partite di Nations League di metà novembre, e la palla passa nel campo di Jesus, considerato anche che il giocatore aveva chiesto scusa pubblicamente. 

Sanzione irrisoria

Viene sottolineato come la sanzione pecuniaria sia una cifra irrisoria per il capitano portoghese, 41 anni, visto il suo ricchissimo stipendio nel club saudita Al-Nassr, con il quale ha vinto il titolo nazionale proprio sotto la guida di Jorge Jesus. Il quotidiano *A Bola* ha evidenziato che la multa di 255 euro equivale appena allo 0,00012% dello stipendio annuale di Ronaldo; secondo i calcoli del giornale, al giocatore basterebbero soli 36 secondi per guadagnare la somma necessaria a coprire la sanzione.

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Le partite col Portogallo

 Il Portogallo, detentore del titolo, ha già conquistato l'accesso ai quarti di finale della Nations League, avendo battuto la Danimarca per 4-2 e la Norvegia per 2-1 in partite disputate senza Ronaldo. Il capitano era rimasto fuori anche in occasione della vittoria esterna per 2-1 contro la Norvegia, mentre era sceso in campo nel successo casalingo per 1-0 contro il Galles, durante la prima giornata del Gruppo A4. Martedì 6, in seguito al suo abbandono del ritiro prima della già citata gara contro la Danimarca, Ronaldo ha pubblicato sui social una lettera di cinque pagine in cui ha chiesto scusa, esprimendo il desiderio di tornare in nazionale per vincere insieme alla squadra, "come sempre".

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