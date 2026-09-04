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Tennis, Us Open 2026: non solo Paolini, il programma e i risultati di oggi degli italiani

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Sul cemento di Flushing Meadows inizia il terzo turno dei tabelloni di singolare maschile e femminile: per l'Italia occhi puntati su Jasmine Paolini, che affronta la romena Sorana Cirstea. Diversi, poi, i tennisti italiani in campo nel primo turno del doppio: la coppia Simone Bolelli/Andrea Vavassori, Sara Errani con l’austriaca Lilli Tagger, Matteo Arnaldi con il tedesco Jan-Lennard Struff. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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A New York proseguono gli Us Open 2026, ultimo Slam della stagione tennistica. Sul cemento di Flushing Meadows, oggi 4 settembre inizia il terzo turno dei tabelloni di singolare maschile e femminile e continua il primo turno dei tornei di doppio. Diversi i tennisti italiani in campo: Jasmine Paolini, la coppia Simone Bolelli/Andrea Vavassori, Sara Errani in coppia con l’austriaca Lilli Tagger, Matteo Arnaldi in coppia con il tedesco Jan-Lennard Struff. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Le partite degli italiani del 4 settembre

Oggi gli occhi dell’Italia sono puntati soprattutto su Jasmine Paolini: dopo aver battuto Lucrezia Stefanini nel derby azzurro andato in scena al secondo turno, ora affronta al terzo turno la romena Sorana Cirstea. Il match è alle 17 sullo Stadium 17. Gli altri italiani in campo oggi sono impegnati nel primo turno del doppio. Sul Campo 12, non prima delle 20.30, esordio nel doppio maschile della coppia Simone Bolelli/Andrea Vavassori: affrontano i due francesi Quentin Halys e Pierre-Hugues Herbert. Sullo stesso campo, a seguire, Sara Errani debutta nel doppio femminile insieme all’austriaca Lilli Tagger: giocano contro le americane Annika e Kristina Penickova. Infine, nel tardo pomeriggio sul Campo 7, altra sfida di doppio maschile: Matteo Arnaldi e il tedesco Jan-Lennard Struff affrontano la coppia formata da Romain Arneodo e Adrian Mannarino.

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