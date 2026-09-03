Us Open 2026, oggi in campo Cobolli, Musetti, Darderi e Bellucci

Prosegue a New York lo Us Open, ultimo Slam della stagione tennistica. Oggi sul cemento di Flushing Meadows si conclude il programma del secondo turno con quattro italiani protagonisti nel tabellone maschile. Il primo a scendere in campo, alle 17 (ora italiana) sarà Luciano Darderi, che sfida il ceco Svrcina. Poi tocca a Lorenzo Musetti, non prima delle 18.10 sul campo 17. Il carrarino, testa di serie numero 13, all’esordio ha superato Arthur Fery mentre oggi affronta l’australiano Dane Sweeny, numero 123 al mondo. Non prima delle 19, sull’iconico Arthur Ashe Stadium, Mattia Bellucci, se la vedrà contro il padrone di casa Taylor Fritz, testa di serie numero 9 e già finalista nel 2024 (poi battuto da Sinner). Infine, non prima delle 19.20, il numero 6 al mondo Flavio Cobolli, dopo il complicato debutto contro l'argentino Comesana, oggi sfida l'australiano Schoolkate sul Grandstand. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Cosa è successo ieri

Lorenzo Sonego gioca una partita stupenda contro Alexander Zverev, numero 1 del seeding, ma alla fine è costretto ad arrendersi. Il tedesco vince con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4 in 4 ore e 52 minuti di gioco. Nonostante la sconfitta, l'azzurro saluta Flushing Meadows a testa alta, dopo esser andato nel quarto parziale a due punti del match. Eliminato poi Matteo Berrettini, che al secondo turno viene battuto 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 dall'argentino Mariano Navone. Fuori anche Francesco Passaro che ha lottato per 3 ore e 51 minuti contro Jesper de Jong, venendo eliminato col punteggio di 2-6, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2, e out infine Andrea Guerrieri che ha ceduto in un'ora e 39 minuti all'australiano Alex de Minaur, che ha vinto 6-2, 6-2, 6-4. In campo femminile invece Jasmine Paolini si aggiudica il derby azzurro con Lucrezia Stefanini e avanza al terzo turno dello Slam americano. L'azzurra ha vinto in due set con il punteggio di per 6-4, 6-1 in un'ora e 17 minuti di gioco. Al terzo turno, la testa di serie numero 19 affronterà la rumena Cirstea.