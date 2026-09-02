A New York, Lorenzo Sonego è stato protagonista, nella notte, di una lunga sfida con Zverev: la vittoria, alla fine, è andata al tedesco, in cinque set. In serata giocano poi Guerrieri (contro De Minaur) e Berrettini (contro Navone). In campo anche Passaro che sfida De Jong. Nel femminile, non prima delle 17, è il giorno del derby italiano Paolini-Stefanini. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Proseguono gli Us Open a New York e anche oggi sono diversi i tennisti italiani impegnati in questo Slam. Lorenzo Sonego è stato protagonista, nella notte, di una lunga sfida con Zverev: la vittoria, alla fine, è andata al tedesco numero 2 del mondo, in cinque set. In serata giocano poi Guerrieri, contro De Minaur, e Berrettini contro Navone. In campo anche Passaro che sfida De Jong: la partita ieri era stata interrotta per pioggia e si riprende quindi oggi (l'italiano conduceva per 6-2 2-6 6-4 1-1). Nel femminile, non prima delle 17, è il giorno del derby italiano Paolini-Stefanini. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.