A New York, Lorenzo Sonego è stato protagonista, nella notte, di una lunga sfida con Zverev: la vittoria, alla fine, è andata al tedesco, in cinque set. In serata giocano poi Guerrieri (contro De Minaur) e Berrettini (contro Navone). In campo anche Passaro che sfida De Jong. Nel femminile, non prima delle 17, è il giorno del derby italiano Paolini-Stefanini. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Proseguono gli Us Open a New York e anche oggi sono diversi i tennisti italiani impegnati in questo Slam. Lorenzo Sonego è stato protagonista, nella notte, di una lunga sfida con Zverev: la vittoria, alla fine, è andata al tedesco numero 2 del mondo, in cinque set. In serata giocano poi Guerrieri, contro De Minaur, e Berrettini contro Navone. In campo anche Passaro che sfida De Jong: la partita ieri era stata interrotta per pioggia e si riprende quindi oggi (l'italiano conduceva per 6-2 2-6 6-4 1-1). Nel femminile, non prima delle 17, è il giorno del derby italiano Paolini-Stefanini. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
I risultati di ieri, 1 settembre
L'1 settembre gli azzurri hanno raccolto risultati positivi: Flavio Cobolli ha battuto in 5 set (3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4), dopo oltre quattro ore di gioco, l'argentino Francisco Comesana, n.119 del ranking. Bene anche Mattia Bellucci, che ha sconfitto l'ungherese Zsombor Piros (n.118) in tre set (6-4, 6-2, 6-0). Vittoria anche per Lorenzo Musetti, in tre set, contro Fery.
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