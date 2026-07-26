Tour de France, ultima tappa Thoiry-Paris Champs-Elysees: percorso

La Grande Boucle si conclude con l'iconica volata sugli Champs-Elysees parigini. Tra i momenti clou di questo ultimo appuntamento c'è la salita di Montmartre (1 km al 6.5%). Gli organizzatori hanno ridotto il percorso da 133 a 89 km per alleggerire il carico di lavoro dei servizi di emergenza, impegnati a fronteggiare i gravi incendi che stanno colpendo il Paese

Il Tour de France 2026 volge al termine, con la 21esima e ultima tappa da Thoiry agli Champs-Elysees di Parigi ridotta da 133 a 89 km. Gli organizzatori hanno infatti deciso di accorciare la frazione per alleggerire il carico di lavoro dei servizi di emergenza, impegnati a fronteggiare i gravi incendi che stanno colpendo il Paese. Ieri la penultima tappa è stata vinta da Carapaz , con la maglia gialla sempre sulle spalle di Pogacar che oggi è il protagonista della passerella parigina ( L'ALBO D'ORO DEI VINCITORI DELLA MAGLIA GIALLA ).

Il percorso della 21^ tappa

Dopo la presentazione delle squadre a Thoiry, località di partenza originaria, i corridori si trasferiscono direttamente in autobus verso il circuito finale di Parigi, dove la tappa prende il via alle 17:50. Il gruppo percorre due giri supplementari sugli Champs-Elysees prima di raggiungere il circuito di Montmartre, con l'iconica salita di 1 km al 6.5% che può agevolare i corridori che volessero provare ad anticipare i velocisti puri. Attenzione anche al pavé sotto l'Arco di Trionfo. L'arrivo è previsto per le 19:45.

I motivi della modifica al percorso

La decisione di ridurre la 21^ tappa è dettata dalla "situazione eccezionale legata agli incendi" che attualmente interessa la Francia - "in particolare la regione della Gironda", ha spiegato una nota congiunta della Prefettura di Polizia e di Aso, la società organizzatrice del Tour. "I servizi di emergenza sono pienamente mobilitati per combattere i roghi, mentre le forze di sicurezza interna contribuiscono a mettere in sicurezza le aree e a proteggere la popolazione. In questo contesto, il ministro dell'Interno ha deciso di ridislocare parte delle forze di sicurezza interna inizialmente assegnate alla sicurezza dell'ultima tappa del Tour de France, al fine di potenziare le risorse impiegate nelle zone colpite dagli incendi".