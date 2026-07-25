Norris ha dominato l'intera sessione, staccando il miglior tempo in Q1, Q2 e nella Q3 decisiva. Proprio nel finale è arrivato il colpo di scena: il testacoda di Max Verstappen ha fatto esporre la bandiera gialla, costringendo diversi piloti ad alzare il piede. Nonostante questo, Norris ha trovato in extremis il giro buono, quello valso la diciassettesima pole in carriera, la prima di questa stagione. Alle sue spalle Lewis Hamilton, staccato di appena 12 millesimi, ha centrato la prima fila con la Ferrari.

In seconda fila scatteranno Charles Leclerc, terzo con l'altra Ferrari a 238 millesimi, e Kimi Antonelli, quarto a 272: il leader del Mondiale ha limitato i danni, penalizzato anche lui dalla bandiera gialla nel giro decisivo. Terza fila per Oscar Piastri, sulla seconda McLaren, e per un Max Verstappen apparso in difficoltà, sesto. Più indietro George Russell, solo settimo con l'altra Mercedes e poi fermatosi in pista, seguito da Isack Hadjar (Red Bull). Chiudono la top ten Arvid Lindblad, con la Racing Bulls, e Nico Hulkenberg su Audi.

Norris: "Felice di essere tornato al top". Hamilton: "Occasione persa"

Soddisfatto Lando Norris, che si gode una pole arrivata al termine di una sessione tiratissima. "Sono molto felice di essere tornato al top, è stata una qualifica difficilissima. Siamo stati veloci sin dai primi giri, gli aggiornamenti che abbiamo portato hanno aiutato", ha spiegato il pilota McLaren. "Essere in pole su questa pista è molto importante. Ho avuto fiducia per tutta la giornata, anche se il giro nel Q3 non è stato il migliore. Sono anche un po' sorpreso di essere davanti, ma quello che conta è il risultato finale", ha aggiunto, ringraziando poi il team per il lavoro svolto.

Lewis Hamilton non ha nascosto la delusione per il secondo posto, sfuggito per soli 12 millesimi. "Siamo stati i più veloci per tutta la sessione, quindi è sicuramente un'occasione persa", ha detto il britannico nelle interviste a caldo. Il pilota Ferrari ha spiegato di aver pagato una scelta di strategia in pista: "Mi sentivo solido, ma per qualche motivo siamo scesi in pista per primi, cosa che non credo sia stata la scelta giusta. E il grip non era sufficiente né per Charles né per me". Poi i complimenti al rivale: "Congratulazioni a Lando, che ha fatto un giro fantastico".

Anche Charles Leclerc, terzo e in seconda fila, ha ammesso qualche difficoltà: "C'è stato un cambio di vento piuttosto brusco e non credo di averlo previsto bene. E le qualifiche sono state un po' caotiche, ho dovuto recuperare terreno". Un finale in cui, ha riconosciuto il monegasco, "siamo stati fortunati con la bandiera gialla".