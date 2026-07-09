Tour de France 2026, 6^ tappa da Pau a Gavarnie-Gédre: il percorso

La sesta è una frazione di alta montagna sui Pirenei, lunga 186 km, che comprende il mitico Col du Tourmalet. L’edizione 113 della Grande Boucle si disputa fino al 26 luglio. Dalla partenza in Catalogna alla classica passerella finale sugli Champs-Élysées, le 21 tappe decreteranno il vincitore della maglia gialla
Prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Oggi si corre la sesta tappa, da Pau a Gavarnie-Gédre, frazione di alta montagna sui Pirenei lunga 186 km. Intanto ieri la frazione con arrivo a Pau è stata vinta da Olav Kooij (Decathlon CMA CGM), con la maglia gialla ancora sulle spalle del norvegese Torstein Traeen. La Grande Boucle 2026 si articola in 21 tappe, in programma dal 4 al 26 luglio, con un percorso durissimo, perfetto per gli scalatori. Previste otto tappe di montagna, con cinque arrivi in salita e un dislivello complessivo superiore ai 54mila metri. Il gran finale sarà come sempre affidato alla passerella conclusiva a Parigi, sugli Champs-Élysées (L'ALBO D'ORO DEI VINCITORI DELLA MAGLIA GIALLA).
Il percorso della sesta tappa
I corridori oggi affrontano la sesta tappa con i 186 km da Pau a Gavarnie-Gédre. La prima difficoltà di giornata è il GPM di Loucrup (4ª categoria), poi la salita di Mauvezin (3ª categoria). La corsa entra nel vivo con il Col d’Aspin (1ª categoria) e il mitico Col du Tourmalet (hors-catégorie), prima vera montagna di questa edizione con i suoi 17,1 km di salita a una pendenza media del 7,3%. Conclude la tappa una salita inedita, che porta al traguardo di Gavarnie-Gèdre. L’ascesa finale di seconda categoria è lunga 18,7 km con pendenza media del 3,7%. Il dislivello totale di oltre 4.000 m promette una frazione adatta agli scalatori con gli uomini in classifica che si daranno battaglia sui Pirenei.
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Sulle strade della Grande Boucle sarà ancora testa a testa tra Pogačar e Vingegaard. Lo svoveno a caccia del record di cinque Tour, il danese sogna la storica doppietta col Giro. Difficile attendersi un vincitore diverso: alle loro spalle scalpitano Evenepoel e Lipowitz, desiderosi di migliorare i passati terzi posti. Anche se gli occhi di tutta la Francia saranno posati sul talentino 19enne Seixas: è lui l'uomo che potrebbe far saltare il banco e stravolgere le prevsioni della vigilia a cura di Lorenzo Mantelli