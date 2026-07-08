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Tour de France 2026, 5^ tappa da Lannemezan a Pau: il percorso

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Ansa/Sito ufficiale Tour de France

Nella quinta frazione il gruppo continua a muoversi ai piedi dei Pirenei, con il primo vero tracciato adatto ai velocisti. L’edizione 113 della Grande Boucle si disputa fino al 26 luglio. Dalla partenza in Catalogna alla classica passerella finale sugli Champs-Élysées, le 21 tappe decreteranno il vincitore della maglia gialla

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Prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Oggi si corre la quinta tappa, da Lannemezan a Pau, ai piedi dei Pirenei: si tratta del primo tracciato appetibile per i velocisti. Intanto ieri, la frazione con arrivo a Foix è stata vinta da Mads Pedersen (Lidl-Trek), con la maglia gialla sulle spalle di Torstein Traeen (UnoX). La Grande Boucle 2026 si articola in 21 tappe, in programma dal 4 al 26 luglio, con un percorso durissimo, perfetto per gli scalatori. Previste otto tappe di montagna, con cinque arrivi in salita e un dislivello complessivo superiore ai 54mila metri. Il gran finale sarà come sempre affidato alla passerella conclusiva a Parigi, sugli Champs-Élysées (L'ALBO D'ORO DEI VINCITORI DELLA MAGLIA GIALLA). 

Il percorso della quinta tappa

I corridori oggi affrontano la quinta tappa con i 158 km da Lannemezan a Pau. Si prospetta una chance per i velocisti, per la prima volta in questa edizione. Previsti 1.600 metri di dislivello e un’altimetria con poche difficoltà. Nel tracciato pianeggiante ai piedi dei Pirenei, c’è solo un GPM di terza categoria (Côte de Baleix) a circa 25 km dal traguardo. Si tratta di appena un chilometro con una pendenza media dell’8,8%. Gli sprinter dovrebbero superarla senza staccarsi per poi andarsi a giocare la vittoria di tappa al traguardo di Pau.

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L'altimetria della quinta tappa del Tour de France
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©Getty

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Tour de France, squadre e partecipanti: favoriti per la maglia gialla

Sulle strade della Grande Boucle sarà ancora testa a testa tra Pogačar e Vingegaard. Lo svoveno a caccia del record di cinque Tour, il danese sogna la storica doppietta col Giro. Difficile attendersi un vincitore diverso: alle loro spalle scalpitano Evenepoel e Lipowitz, desiderosi di migliorare i passati terzi posti. Anche se gli occhi di tutta la Francia saranno posati sul talentino 19enne Seixas: è lui l'uomo che potrebbe far saltare il banco e stravolgere le prevsioni della vigilia a cura di Lorenzo Mantelli

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