Formula 1, Gp Silverstone: vince Leclerc, secondo Russell

La gara

Allo spegnimento dei semafori, Charles Leclerc brucia immediatamente la Mercedes del capoclassifica Kimi Antonelli e prende il comando della corsa. Il giovane italiano prova a restare in scia del ferrarista, ma un inconveniente tecnico lo costringe ben presto ad alzare bandiera bianca. Alle loro spalle, Lewis Hamilton consolida la seconda posizione davanti a Lando Norris, finché l'ingresso della Safety Car nelle fasi conclusive cambia gli equilibri della gara. La strategia del box Ferrari finisce infatti per avvantaggiare George Russell, che riesce a salire al secondo posto sia nella gara che nel Mondiale. Hamilton taglia il traguardo in terza posizione, pur restando sotto investigazione dopo aver già scontato una penalità di cinque secondi nel corso del Gran Premio. Da capire, oltre ai problemi di Antonelli, anche la scelta della Direzione Gara di non rilanciare la competizione per l'ultimo giro, facendo concludere il Gran Premio alle spalle della Safety Car.

Una vittoria storica della Ferrari

Per Leclerc si tratta del nono successo della carriera, il primo conquistato nel Gran Premio di Gran Bretagna, risultato che gli permette di raggiungere Mark Webber e Oscar Piastri al 37° posto nella graduatoria all-time. È inoltre la nona affermazione ottenuta con la Ferrari: eguaglia così il bottino di Rubens Barrichello e interrompe un digiuno di 623 giorni senza vittorie. Per la Scuderia di Maranello questa è anche la prima doppietta sul podio dai tempi di Abu Dhabi 2024 e la prima a Silverstone dal 2018. La Ferrari festeggia inoltre la 19ª vittoria nel GP di Gran Bretagna, la prima dal successo di Carlos Sainz nel 2022, consolidando il proprio primato storico nella gara britannica, oltre alla 16ª affermazione assoluta sul circuito di Silverstone, altro record già detenuto dal Cavallino.