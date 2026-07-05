Formula 1, Gp Silverstone: vince Leclerc, secondo Russell

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Formula 1, Gp Silverstone: vince Leclerc davanti a Russell, terzo Hamilton

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©Ansa

La Ferrari si impone sul circuito britannico: Leclerc vince la gara davanti alla Mercedes di Russell, mentre Hamilton arriva terzo. Soltanto sedicesima l'altra Freccia d'Argento dell'italiano Kimi Antonelli, leader del Mondiale. Dopo l'incidente a Max Verstappen la gara si è conclusa con le macchine dietro alla Safety Car sul traguardo

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Vittoria Ferrari al Gran Premio di Silverstone. Il monegasco Charles Leclerc firma la sua prima vittoria stagionale: non vinceva una gara dal 20 ottobre 2024, quando si impose nel Gp degli Stati Uniti. Seconda la Mercedes di George Russell, terza la Ferrari di Lewis Hamilton. Soltanto sedicesima l'altra Freccia d'Argento, quella dell'italiano Kimi Antonelli, leader del Mondiale, che adesso vede accorciarsi le distanze dai suoi inseguitori in classifica. La gara si è conclusa con tutte le macchine dietro la Safety Car negli ultimi giri per l'incidente negli ultimi giri alla Red Bull di Max Verstappen (IL RACCONTO DELLA GARA DI SKY SPORT).

La gara

Allo spegnimento dei semafori, Charles Leclerc brucia immediatamente la Mercedes del capoclassifica Kimi Antonelli e prende il comando della corsa. Il giovane italiano prova a restare in scia del ferrarista, ma un inconveniente tecnico lo costringe ben presto ad alzare bandiera bianca. Alle loro spalle, Lewis Hamilton consolida la seconda posizione davanti a Lando Norris, finché l'ingresso della Safety Car nelle fasi conclusive cambia gli equilibri della gara. La strategia del box Ferrari finisce infatti per avvantaggiare George Russell, che riesce a salire al secondo posto sia nella gara che nel Mondiale. Hamilton taglia il traguardo in terza posizione, pur restando sotto investigazione dopo aver già scontato una penalità di cinque secondi nel corso del Gran Premio. Da capire, oltre ai problemi di Antonelli, anche la scelta della Direzione Gara di non rilanciare la competizione per l'ultimo giro, facendo concludere il Gran Premio alle spalle della Safety Car.

Una vittoria storica della Ferrari

Per Leclerc si tratta del nono successo della carriera, il primo conquistato nel Gran Premio di Gran Bretagna, risultato che gli permette di raggiungere Mark Webber e Oscar Piastri al 37° posto nella graduatoria all-time. È inoltre la nona affermazione ottenuta con la Ferrari: eguaglia così il bottino di Rubens Barrichello e interrompe un digiuno di 623 giorni senza vittorie. Per la Scuderia di Maranello questa è anche la prima doppietta sul podio dai tempi di Abu Dhabi 2024 e la prima a Silverstone dal 2018. La Ferrari festeggia inoltre la 19ª vittoria nel GP di Gran Bretagna, la prima dal successo di Carlos Sainz nel 2022, consolidando il proprio primato storico nella gara britannica, oltre alla 16ª affermazione assoluta sul circuito di Silverstone, altro record già detenuto dal Cavallino.

 

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Charles Leclerc vince il Gran Premio di Silverstone - ©Ansa

Classifica Mondiale Piloti

Ecco la classifica del Mondiale Piloti dopo il Gran Premio di Gran Bretagna

  1. Antonelli (Mercedes) 179 punti
  2. Russell (Mercedes) 154 
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) 147 
  4. Charles Leclerc (Ferrari) 108 
  5. Lando Norris (McLaren) 97
  6. Oscar Piastri (McLaren) 82
  7. Max Verstappen (Red Bull) 76
  8. Isack Hadjar (Red Bull) 52
  9. Pierre Gasly (Alpine) 42
  10. Liam Lawson (Racing Bulls) 39

 

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