Calcio, Francesca Bodie diventa la prima donna presidente del Venezia

La società sportiva ha concluso un importante investimento guidato da Tim Leiweke, nominato co-presidente del Comitato operativo, e dalla figlia Bodie. La manager sostituisce l'ex numero uno Duncan Niederauer, che rimane socio di minoranza del gruppo ascolta articolo

Dopo il ritorno in Serie A, il Venezia ha annunciato la conclusione di un importante investimento di minoranza guidato da Francesca Bodie e dal padre Tim Leiweke, due tra i professionisti più riconosciuti a livello internazionale nel settore dello sport, dello spettacolo e dello sviluppo immobiliare. Bodie diviene così la prima numero uno donna della storia del club lagunare.

Chi è Francesca Bodie, la nuova presidente del Venezia FC La manager entra in sostituzione di Duncan Niederauer, che manterrà comunque una quota minoritaria nel gruppo proprietario del Venezia. La società sportiva descrive Bodie come "una dirigente specializzata in management sportivo e sviluppo immobiliare, con una profonda esperienza nella crescita di brand globali e nella realizzazione di esperienze memorabili per i tifosi". La nuova presidente è stata tra i principali artefici di alcuni dei più importanti progetti infrastrutturali e commerciali nel mondo dello sport, tra cui lo sviluppo di stadi in alcune delle principali città del mondo. Bodie ha dichiarato che la scelta sulla nuova guida del club è stata fatta per amore "di questa città e delle sue persone". "Ci impegneremo a onorare la grande storia e l'identità unica del Venezia e a dare vita a un progetto che ci renderà una delle squadre di riferimento del calcio italiano", ha assicurato la neo presidente. Leggi anche Calcio, il Venezia torna in Serie A