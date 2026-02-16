Atp Doha, Sinner-Machac: bene l'esordio di Jannik che vince in 2 set

L'azzurro ha trovato di nuovo la vittoria, dopo l'eliminazione in semifinale agli Australian Open di gennaio. Al prossimo turno lo attende la sfida con l’australiano Alexei Popyrin
Oggi è stato il giorno del rientro in campo per Jannik Sinner dopo la sconfitta agli Australian Open in semifinale. L'azzurro si è imposto contro Tomas Machac, nel primo turno dell'Atp 500 di Doha (IL RACCONTO DI SKY SPORT), in due set (con il punteggio di 6-1, 6-4). Nel prossimo turno, Sinner affronterà per la terza volta in carriera l’australiano Alexei Popyrin.
La cronaca del match
Primo set di dominio per Sinner che è riuscito subito a imporsi e a mettere molta pressione all'avversario: il punteggio è di 6-1 dopo solo 25 minuti di gioco. Nel secondo set il break di Jannik è arrivato nel quinto game. Poi l'azzurro ha gestito bene il ritmo e ha così concluso il match con il punteggio di 6-1, 6-4.
I precedenti tra Sinner e Machac
Sinner e Machac si erano già affrontati due volte e in entrambi i casi aveva vinto Sinner. Nel 2024, al Masters 1000 Miami, nei quarti di finale, l'azzurro si impose per 6-4, 6-2 su Machac. Sempre nello stesso anno, poi, al Masters 1000 di Shanghai, in semifinale, Sinner vinse in due set.
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa