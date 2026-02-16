Atp Doha, Sinner-Machac: bene l'esordio di Jannik che vince in 2 set

Oggi è stato il giorno del rientro in campo per Jannik Sinner dopo la sconfitta agli Australian Open in semifinale. L'azzurro si è imposto contro Tomas Machac, nel primo turno dell'Atp 500 di Doha ( IL RACCONTO DI SKY SPORT ), in due set (con il punteggio di 6-1, 6-4). Nel prossimo turno, Sinner affronterà per la terza volta in carriera l’australiano Alexei Popyrin.

La cronaca del match

Primo set di dominio per Sinner che è riuscito subito a imporsi e a mettere molta pressione all'avversario: il punteggio è di 6-1 dopo solo 25 minuti di gioco. Nel secondo set il break di Jannik è arrivato nel quinto game. Poi l'azzurro ha gestito bene il ritmo e ha così concluso il match con il punteggio di 6-1, 6-4.

I precedenti tra Sinner e Machac

Sinner e Machac si erano già affrontati due volte e in entrambi i casi aveva vinto Sinner. Nel 2024, al Masters 1000 Miami, nei quarti di finale, l'azzurro si impose per 6-4, 6-2 su Machac. Sempre nello stesso anno, poi, al Masters 1000 di Shanghai, in semifinale, Sinner vinse in due set.