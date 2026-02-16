Offerte Sky
Atp Doha, Sinner-Machac: bene l'esordio di Jannik che vince in 2 set

©Ansa

L'azzurro ha trovato di nuovo la vittoria, dopo l'eliminazione in semifinale agli Australian Open di gennaio. Al prossimo turno lo attende la sfida con l’australiano Alexei Popyrin

Oggi è stato il giorno del rientro in campo per Jannik Sinner dopo la sconfitta agli Australian Open in semifinale. L'azzurro si è imposto contro Tomas Machac, nel primo turno dell'Atp 500 di Doha (IL RACCONTO DI SKY SPORT), in due set (con il punteggio di 6-1, 6-4). Nel prossimo turno, Sinner affronterà per la terza volta in carriera l’australiano Alexei Popyrin.

La cronaca del match

Primo set di dominio per Sinner che è riuscito subito a imporsi e a mettere molta pressione all'avversario: il punteggio è di 6-1 dopo solo 25 minuti di gioco. Nel secondo set il break di Jannik è arrivato nel quinto game. Poi l'azzurro ha gestito bene il ritmo e ha così concluso il match con il punteggio di 6-1, 6-4.

I precedenti tra Sinner e Machac

Sinner e Machac si erano già affrontati due volte e in entrambi i casi aveva vinto Sinner. Nel 2024, al Masters 1000 Miami, nei quarti di finale, l'azzurro si impose per 6-4, 6-2 su Machac. Sempre nello stesso anno, poi, al Masters 1000 di Shanghai, in semifinale, Sinner vinse in due set. 

DOHA, QATAR - FEBRUARY 13: Jannik Sinner of Italy is seen in practice sessions as he prepares for the ATP 500 Qatar ExxonMobil Open, which begins on February 16, 2026, at the Khalifa International Tennis and Squash Complex in Doha, Qatar, on February 13, 2026. (Photo by Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)

Sinner, tabellone e possibili avversari a Doha
©Ansa

epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
1/51
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa

Vai alla Fotogallery

