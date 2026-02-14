Offerte Sky
Atp Doha 2026, Sinner debutta contro Machac: il tabellone e i suoi possibili avversari

Sport
©Getty

Il tennista italiano è testa di serie numero 2 e potrà incontrare Carlos Alcaraz solo in finale. In mattinata è stato sorteggiato il tabellone: ecco contro chi debutta Sinner e i suoi possibili avversari lungo il cammino. Il torneo è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW

All’Atp 500 di Doha, in programma dal 16 al 21 febbraio, partecipa anche Jannik Sinner. Il tennista italiano, reduce dalla sconfitta in semifinale all’Australian Open contro Novak Djokovic, in questo torneo è testa di serie numero 2. Il numero 1 è lo spagnolo Carlos Alcaraz, che l’altoatesino potrà incontrare solo in finale. In mattinata è stato sorteggiato il tabellone: ecco contro chi debutta Sinner e i suoi possibili avversari lungo il cammino. Il torneo è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW.

Gli avversari di Sinner

In Qatar, nel torneo Atp 500 di Doha, Sinner debutterà il 16 o il 17 febbraio: la data esatta verrà comunicata nelle prossime ore. Intanto, dopo il sorteggio di questa mattina, sappiamo il nome del suo primo avversario: è il tennista ceco Tomas Machac (n. 31 del ranking Atp). Sarà la terza sfida tra i due, con Sinner che è avanti 2-0 nei precedenti. Nel suo cammino ipotetico, poi, l'italiano potrebbe incontrare agli ottavi l’australiano Alexei Popyrin o il qatariota Mubarak Shannan Zayid. Ai quarti, possibile l’incrocio con Jakub Mensik o con Zhizhen Zhang. Se arrivasse in semifinale, Sinner potrebbe trovarsi davanti uno tra Alexander Bublik, Arthur Fils e Jiri Lehecka. E in finale? La sfida più probabile è quella tra Sinner e Alcaraz. Ma l’azzurro, se dovesse arrivare all’ultimo atto del torneo e non trovare lo spagnolo, potrebbe incontrare anche Daniil Medvedev o Andrey Rublev.

