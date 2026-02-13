Olimpiadi, si rafforza collaborazione su sicurezza tra Italia e Qatar

Roma e Doa consolidano la cooperazione: il ministro dell’Interno qatarino ha visitato a Milano i reparti specializzati dell’Arma dei Carabinieri, osservando da vicino tiratori scelti, cinofili e artificieri, mentre i poliziotti stranieri hanno affiancato i o nostri militari nei servizi sul territorio ascolta articolo

La macchina della sicurezza che accompagna le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si rafforza anche sul piano internazionale. Nel pomeriggio odierno, a Milano, il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, ha incontrato il ministro dell’Interno del Qatar, Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani. La visita si inserisce nell’ambito dell’accordo di cooperazione internazionale firmato il 25 settembre 2025 dai Ministeri degli Interni di Italia e Qatar, volto a favorire lo scambio di informazioni e prassi operative in occasione dei grandi eventi.

Cooperazione internazionale in azione L’intesa tra Roma e Doha punta a rafforzare la collaborazione tra le forze di polizia, favorendo lo scambio di informazioni operative e l’adozione di procedure collaudate nei grandi eventi internazionali. La visita odierna ha permesso alla delegazione qatarina di osservare sul campo il lavoro dei carabinieri e comprendere i protocolli di sicurezza adottati durante i Giochi Olimpici e Paralimpici. La delegazione del Qatar ha avuto modo di conoscere e valutare reparti di alta specializzazione, tra cui tiratori scelti, unità cinofile e artificieri. Gli specialisti dell’Arma hanno illustrato procedure operative, protocolli di sicurezza e interventi in scenari complessi, mostrando la capacità di coordinamento tra i vari reparti e la prontezza in situazioni critiche. Potrebbe interessarti Il piano del Qatar per diventare capitale mondiale dell'IA

Affiancamento operativo sul territorio Oltre agli incontri istituzionali, i poliziotti del Qatar hanno affiancato i carabinieri durante i servizi ordinari e quelli legati alla gestione dei Giochi. Questa esperienza pratica ha permesso agli ospiti di osservare la gestione della sicurezza pubblica in contesti ad alta concentrazione di persone, comprendendo strategie di controllo del territorio, prevenzione e pronto intervento.