Olimpiadi, si rafforza collaborazione su sicurezza tra Italia e Qatar

Roma e Doa consolidano la cooperazione: il ministro dell’Interno qatarino ha visitato a Milano i reparti specializzati dell’Arma dei Carabinieri, osservando da vicino tiratori scelti, cinofili e artificieri, mentre i poliziotti stranieri hanno affiancato i o nostri militari nei servizi sul territorio
La macchina della sicurezza che accompagna le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si rafforza anche sul piano internazionale. Nel pomeriggio odierno, a Milano, il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, ha incontrato il ministro dell’Interno del Qatar, Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani. La visita si inserisce nell’ambito dell’accordo di cooperazione internazionale firmato il 25 settembre 2025 dai Ministeri degli Interni di Italia e Qatar, volto a favorire lo scambio di informazioni e prassi operative in occasione dei grandi eventi.
Cooperazione internazionale in azione
L’intesa tra Roma e Doha punta a rafforzare la collaborazione tra le forze di polizia, favorendo lo scambio di informazioni operative e l’adozione di procedure collaudate nei grandi eventi internazionali. La visita odierna ha permesso alla delegazione qatarina di osservare sul campo il lavoro dei carabinieri e comprendere i protocolli di sicurezza adottati durante i Giochi Olimpici e Paralimpici. La delegazione del Qatar ha avuto modo di conoscere e valutare reparti di alta specializzazione, tra cui tiratori scelti, unità cinofile e artificieri. Gli specialisti dell’Arma hanno illustrato procedure operative, protocolli di sicurezza e interventi in scenari complessi, mostrando la capacità di coordinamento tra i vari reparti e la prontezza in situazioni critiche.
Potrebbe interessarti
Il piano del Qatar per diventare capitale mondiale dell'IA
Affiancamento operativo sul territorio
Oltre agli incontri istituzionali, i poliziotti del Qatar hanno affiancato i carabinieri durante i servizi ordinari e quelli legati alla gestione dei Giochi. Questa esperienza pratica ha permesso agli ospiti di osservare la gestione della sicurezza pubblica in contesti ad alta concentrazione di persone, comprendendo strategie di controllo del territorio, prevenzione e pronto intervento.
Apprezzamento del ministro qatarino
Durante il colloquio con il generale Luongo, il ministro Al Thani ha espresso ammirazione per l’efficacia del modello italiano di gestione dei grandi eventi e per la capacità dell’Arma di pianificare operazioni complesse con precisione. Il partenariato tra Italia e Qatar continuerà per tutta la durata dei Giochi, consolidando scambi e pratiche operative comuni.
Potrebbe interessarti
Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 18
©Getty
Dalla principessa Anna ad Alberto di Monaco: i reali alle Olimpiadi
Molti membri delle famiglie reali sono arrivati in Italia per supportare gli atleti dei propri Paesi. Presente la principessa Anna, sorella di re Carlo d’Inghilterra che prima della partenza per Milano-Cortina ha anche pubblicato un video social con i suoi auguri personali agli atleti britannici. Poi Alberto di Monaco con la nipote, la principessa Alessandra di Hannover e il Granduca di Lussemburgo