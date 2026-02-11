Il 24enne sciatore elvetico è il vero mattatore di questi primi giorni di Giochi: con il trionfo in Super-G dopo quelli in discesa libera e combinata alpina ha oscurato il favoritissimo connazionale Odermatt. Soltanto altri tre prima di lui erano riusciti a portare a casa il tris di medaglie dal metallo più prezioso

Dovevano essere le Olimpiadi di Marco Odermatt, unanimente considerato lo sciatore più forte del pianeta e vincitore delle ultime quattro Coppe del Mondo, e invece è stato un altro svizzero a prendersi la scena, dominando le prove veloci disputate a Bormio tra sabato e oggi. Franjo von Allmen, 24 anni e un futuro tutto ancora da scrivere, si è già portato a casa tre medaglie d'oro, dominando discesa libera, Super-G e combinata alpina, in coppia con il connazionale Tanguy Nef (MILANO-CORTINA 2026, SEGUI LE OLIMPIADI IN TEMPO REALE).

Un'impresa riuscita solo ad altri tre campionissimi

Grazie a questi risultati, von Allmen è diventato il quarto sciatore di sempre a vincere tre medaglie d’oro nella stessa edizione delle Olimpiadi invernali dopo l’austriaco Toni Sailer a Cortina nel 1956, il francese Jean-Claude Killy a Grenoble 1968 e la sciatrice croata Janica Kostelic a Salt Lake City 2002. Lo svizzero, che disputa unicamente le discipline veloci, vale a dire libera e Super-G, è campione del mondo in carica di discesa libera e combinata a squadre, titoli vinti ai Mondiali di Saalbach-Hinterglemm, in Austria, un anno fa. Assieme al nostro Giovanni Franzoni è considerato uno dei grandi protagonisti degli anni a venire dello sci mondiale, considerati anche i quattro anni in meno di Odermatt.