L’albo d’oro è dominato da Galles e Inghilterra, che hanno vinto il Sei Nazioni per ben 39 volte a testa. A seguire ci sono la Francia, con 27 vittorie (l'ultima nel 2025); l’Irlanda, con 24, e la Scozia, con 22 affermazioni. L'Italia non ha mai vinto il titolo.