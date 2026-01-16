Kate Middleton in rosso riceve la Nazionale di rugby femminile

Kate Middleton in rosso riceve la Nazionale inglese di rugby femminile. FOTO
La futura regina ha accolto le giocatrici e lo staff al Castello di Windsor dopo la vittoria della Coppa del Mondo. La principessa del Galles per l’occasione ha indossato un elegante tailleur asimmetrico di un rosso acceso con tacchi dello stesso colore
- Al Castello di Windsor si è tenuto un ricevimento in onore della nazionale inglese di rugby femminile. Ad accogliere le giocatrici e tutto lo staff tecnico è stata Kate Middleton.
- La principessa del Galles ha così ospitato il suo primo evento ufficiale da sola del 2026. Per l’occasione, Kate Middleton ha optato per un tailleur con pantalone a gamba larga e giacca a doppiopetto asimmetrica dal taglio molto elegante di un colore rosso acceso.
- Un colore scelto probabilmente non a caso considerato che le donne della nazionale di rugby britannica sono chiamate proprio Red Roses, “rose rosse”.
- Il completo rosso cremisi che richiama i colori della squadra è firmato Alexander McQueen. Nella foto di gruppo il look della principessa del Galles spicca in mezzo ai completi scuri con sneakers bianche indossati dalle giocatrici e dallo staff.
- Il ricevimento al Castello di Windsor è stato organizzato dopo la vittoria della squadra nella Coppa del Mondo. Un modo per celebrare le atlete che hanno portato a casa un trofeo importante.
- A completare il look, Kate Middleton ha optato per alcuni gioielli preziosi: una collana di Auree London con un pendente color granata e orecchini con perle di Katherine Jones. Le scarpe, dello stesso colore del tailleur sono delle décolleté firmate Gianvito Rossi. Per finire, una borsetta a mano Miu Miu in camoscio.
- Alcune giocatrici della nazionale di rugby arrivano al ricevimento, accompagnate dallo staff del Castello. A sinistra la capitana Zoe Stratford, in alto a destra Ellie Kildunne e in basso a destra Abby Dow.
- Anche John Mitchell, primo allenatore della squadra inglese di rugby femminile, al suo arrivo prima del ricevimento.