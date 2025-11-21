Nuova maglia di Macron per la Nazionale di Rugby in "Rosso Garibaldi"

Macron e la Federazione Italiana Rugby hanno presentato il nuovo Third Kit 2025/26, che completa il Game Set a disposizione dalle Nazionali azzurre nel corso della stagione 2025/26 proseguendo con il tributo al Risorgimento italiano già introdotto col lancio delle versioni Home e Away. Non poteva, dunque, esserci palcoscenico più adeguato di Genova – e dello scoglio di Quarto che ha fatto da set per la campagna di lancio – per presentare la nuova divisa da gioco, ispirata alla spedizione dei Mille alla quale è dedicata l’inedita scelta cromatica.

La collab è interamente in ‘Rosso Garibaldi’, colore che richiama le giubbe dei garibaldini e che è diventato quindi sinonimo di valori come eroismo e spirito indomito che gli atleti azzurri incarnano alla perfezione sul campo di gioco. Per sottolineare ulteriormente questo omaggio, lo shooting di presentazione di questo kit è stato realizzato proprio a Quarto, con Jacopo Trulla e Alessandro Fusco della Nazionale maschile e Isabella Locatelli e Sara Mannini di quella femminile che hanno posato proprio davanti al monumento ai Mille.

Il Third Kit 2025/2026

Così come le versioni Home e Away, anche la maglia Third in Rosso Garibaldi è caratterizzata da un pattern che richiama le venature del Marmo Botticino con cui è realizzato il monumento simbolo dell’unità d’Italia, ovvero il Vittoriano. La grafica, in stampa sublimatica tono su tono, è presente su tutta la maglia e anche sugli shorts blu navy che, insieme ai calzettoni rossi, completano il kit. La maglia ha il collo a polo con profili dorati, come dorato è il tape interno al colletto sul quale è riportata la frase “QUI SI FA L’ITALIA O SI MUORE!”, citazione attribuita a Garibaldi nella battaglia di Calatafimi. L’etichetta nel backneck interno è inoltre personalizzata con i loghi F.I.R. e Macron, e la scritta “Designed in Bologna” che evidenzia come ogni capo sia ideato e realizzato presso il Macron Campus. Sul petto, a destra, il Macron Hero è ricamato in bianco, mentre a sinistra è prtesente lo stemma della Federazione. Nel retrocollo esterno, la scritta ITALIA in oro è accompagnata dal tricolore, mentre nella parte inferiore della schiena è presente in grafica embossata il disegno del Vittoriano.