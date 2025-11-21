Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Nuova maglia di Macron per la Nazionale di Rugby in "Rosso Garibaldi"

Sport

Il nuovo Third Kit farà il proprio esordio in via esclusiva il prossimo 22 febbraio a Lilla contro la Francia, terzo turno del Guinness Men’s Six Nations valido, e nella sfida del Guinness Women’s Six Nations dell’11 aprile

ascolta articolo

Macron e la Federazione Italiana Rugby hanno presentato il nuovo Third Kit 2025/26, che completa il Game Set a disposizione dalle Nazionali azzurre nel corso della stagione 2025/26 proseguendo con il tributo al Risorgimento italiano già introdotto col lancio delle versioni Home e Away. Non poteva, dunque, esserci palcoscenico più adeguato di Genova – e dello scoglio di Quarto che ha fatto da set per la campagna di lancio – per presentare la nuova divisa da gioco, ispirata alla spedizione dei Mille alla quale è dedicata l’inedita scelta cromatica.

Macron x Nazionale italiana di Rugby
Macron x Nazionale italiana di Rugby

Il tributo al Risorgimento Italiano

La collab è interamente in ‘Rosso Garibaldi’, colore che richiama le giubbe dei garibaldini e che è diventato quindi sinonimo di valori come eroismo e spirito indomito che gli atleti azzurri incarnano alla perfezione sul campo di gioco. Per sottolineare ulteriormente questo omaggio, lo shooting di presentazione di questo kit è stato realizzato proprio a Quarto, con Jacopo Trulla e Alessandro Fusco della Nazionale maschile e Isabella Locatelli e Sara Mannini di quella femminile che hanno posato proprio davanti al monumento ai Mille.

Potrebbe interessarti

"Born to perform", nuova collaborazione tra Macron e Ducati

Macron x Nazionale italiana di Rugby
Macron x Nazionale italiana di Rugby

Il Third Kit 2025/2026

Così come le versioni Home e Away, anche la maglia Third in Rosso Garibaldi è caratterizzata da un pattern che richiama le venature del Marmo Botticino con cui è realizzato il monumento simbolo dell’unità d’Italia, ovvero il Vittoriano. La grafica, in stampa sublimatica tono su tono, è presente su tutta la maglia e anche sugli shorts blu navy che, insieme ai calzettoni rossi, completano il kit. La maglia ha il collo a polo con profili dorati, come dorato è il tape interno al colletto sul quale è riportata la frase “QUI SI FA L’ITALIA O SI MUORE!”, citazione attribuita a Garibaldi nella battaglia di Calatafimi. L’etichetta nel backneck interno è inoltre personalizzata con i loghi F.I.R. e Macron, e la scritta “Designed in Bologna” che evidenzia come ogni capo sia ideato e realizzato presso il Macron Campus. Sul petto, a destra, il Macron Hero è ricamato in bianco, mentre a sinistra è prtesente lo stemma della Federazione. Nel retrocollo esterno, la scritta ITALIA in oro è accompagnata dal tricolore, mentre nella parte inferiore della schiena è presente in grafica embossata il disegno del Vittoriano. 

Potrebbe interessarti

Macron e Bologna FC 1909 presentano il third kit 2025/26
Macron x Nazionale italiana di Rugby
Macron x Nazionale italiana di Rugby

Sport: Ultime notizie

Nuova maglia di Macron per la Nazionale di Rugby in "Rosso Garibaldi"

Sport

Il nuovo Third Kit farà il proprio esordio in via esclusiva il prossimo 22 febbraio a Lilla...

Coppa Davis, oggi l’Italia sfida il Belgio per un posto in finale

Sport

A Bologna, a partire dalle ore 16, gli Azzurri di Volandri affrontano i belgi con l’obiettivo di...

Champions, Europa e Conference League in esclusiva su Sky fino al 2031

Sport

Sky Italia consolida il suo ruolo di main partner UEFA assicurandosi, per il quadriennio...

Falso in bilancio, presidente Napoli De Laurentiis rinviato a giudizio

Sport

L'indagine riguarda le presunte irregolarità nei bilanci del club azzurro per le annate 2019,...

Irlanda del Nord, cosa sapere sull'avversaria dell'Italia ai playoff

Sport

Il primo incrocio per gli azzurri sarà contro la squadra allenata da Michael O'Neill e guidata in...

Sport: I più letti