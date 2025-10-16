"Born to perform", nuova collaborazione tra Macron e Ducati

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

"Born to perform" è la nuova collaborazione tra Macron e Ducati

Motori

La nuova capsule collection unisce il know-how tecnico dell'azienda produttrice di abbigliamento sportivo con lo stile inconfondibile di Ducati. Una linea completa di sportswear dedicata al padel e al lifestyle

Macron e Ducati presentano la prima collezione nata dalla collaborazione tra due aziende simbolo di eccellenza, accomunate dalle radici nel territorio bolognese ed entrambe riconosciute a livello internazionale per l’innovazione, lo stile e la qualità dei propri prodotti. Dall’unione tra il know-how tecnico di Macron nello sportswear e il design di Ducati nasce così la collezione dedicata al padel e all’attività sportiva.

Macron x Ducati

Macron x Ducati: la collezione

La capsule collection è pensata per i tanti fan del motorsport appassionati di padel: è composta da due racchette top di gamma (Hero Pro Power e Hero Pro Control) che differiscono per forma e caratteristiche, due t-shirt accomunate dallo stesso design ma disponibili sia in rossa che in nero, un pantaloncino con tasche per completare l’outfit sportivo e una felpa ideale per il riscaldamento e per il momento che segue l’attività fisica. Infine, la collezione è arricchita da una speciale Anthem Jacket creata per chi desidera indossare la propria passione anche nella vita di tutti i giorni in un equilibrio perfetto tra funzionalità sportiva e stile distintivo. "Siamo davvero felici di questa prima collaborazione con Ducati, un brand iconico con cui abbiamo molti valori in comune. Le sedi delle due aziende distano pochi km ed è straordinario pensare che entrambe le realtà, puntando sul gusto dello stile italiano e sulla ricerca dell’eccellenza tecnica" ha commentato il Ceo di Macron, Gianluca Pavanello. Tutti i prodotti della collezione Macron X Ducati sono realizzati con materiali tecnici di alta qualità, frutto di anni di ricerca costante di tecnologie all’avanguardia per Macron al fianco di oltre 100 club e federazioni sportive di tutto il mondo, a partire dalla squadra della città, il Bologna FC 1909, e da un’altra eccellenza della Motor Valley, Lamborghini.  Il design dei capi riprende invece i principi stilistici iconici delle moto Ducati, esaltando le linee pulite e il carattere inconfondibile delle Rosse di Borgo Panigale. "Trovo sempre affascinante vedere come la stessa passione che ci guida sui circuiti possa trovare nuove forme di espressione, con Macron che ha saputo interpretare il nostro DNA con cura e autenticità in questo progetto” ha concluso Claudio Domenicali, ad di Ducati.

Macron x Ducati

Motori: ultime notizie

"Born to perform", nuova collaborazione tra Macron e Ducati

Motori

La nuova capsule collection unisce il know-how tecnico dell'azienda produttrice di...

Mobilità sostenibile, a Roma torna la Eco Race

Motori

Appuntamento per sabato 18 ottobre nella capitale con la competizione motoristica dedicata ai...

Pressione gomme dell'auto, qual è quella corretta e come misurarla

Motori

Per sapere quanto dobbiamo gonfiare le gomme della nostra auto è sufficiente vedere i valori...

Ford e Fondazione ANT lanciano SupportBelt: di cosa si tratta

Motori

Disponibile anche in Italia il nuovo dispositivo per la cintura di sicurezza progettato per...

Leapmotor B10, ecco il c-suv elettrico di Stellantis

Gianluca Sepe

I più letti