"Born to perform", nuova collaborazione tra Macron e Ducati

Macron x Ducati: la collezione

La capsule collection è pensata per i tanti fan del motorsport appassionati di padel: è composta da due racchette top di gamma (Hero Pro Power e Hero Pro Control) che differiscono per forma e caratteristiche, due t-shirt accomunate dallo stesso design ma disponibili sia in rossa che in nero, un pantaloncino con tasche per completare l’outfit sportivo e una felpa ideale per il riscaldamento e per il momento che segue l’attività fisica. Infine, la collezione è arricchita da una speciale Anthem Jacket creata per chi desidera indossare la propria passione anche nella vita di tutti i giorni in un equilibrio perfetto tra funzionalità sportiva e stile distintivo. "Siamo davvero felici di questa prima collaborazione con Ducati, un brand iconico con cui abbiamo molti valori in comune. Le sedi delle due aziende distano pochi km ed è straordinario pensare che entrambe le realtà, puntando sul gusto dello stile italiano e sulla ricerca dell’eccellenza tecnica" ha commentato il Ceo di Macron, Gianluca Pavanello. Tutti i prodotti della collezione Macron X Ducati sono realizzati con materiali tecnici di alta qualità, frutto di anni di ricerca costante di tecnologie all’avanguardia per Macron al fianco di oltre 100 club e federazioni sportive di tutto il mondo, a partire dalla squadra della città, il Bologna FC 1909, e da un’altra eccellenza della Motor Valley, Lamborghini. Il design dei capi riprende invece i principi stilistici iconici delle moto Ducati, esaltando le linee pulite e il carattere inconfondibile delle Rosse di Borgo Panigale. "Trovo sempre affascinante vedere come la stessa passione che ci guida sui circuiti possa trovare nuove forme di espressione, con Macron che ha saputo interpretare il nostro DNA con cura e autenticità in questo progetto” ha concluso Claudio Domenicali, ad di Ducati.