Si chiude questa sera (alle ore 20) la sessione di calciomercato invernale, utilizzato dalle squadre di Serie A per sopperire alle lacune emerse nel corso della prima parte della stagione. Ecco quali sono stati finora i principali colpi di mercato, squadra per squadra, delle 20 formazioni del campionato 2025/2026.
Atalanta
La squadra di Palladino, che ha vissuto una prima parte di stagione movimentata culminata con l’esonero di Juric, ha chiuso un colpo in entrata: è infatti arrivato Giacomo Raspadori (in foto) dall’Atletico Madrid. Diverse invece le uscite: Brescianini in direzione Fiorentina, Maldini alla Lazio mentre Lookman è diretto a Madrid sponda Atletico.
Bologna
Anche la formazione di Italiano ha visto alcune novità: sono infatti arrivati Helland dal Brann e Sohm dalla Fiorentina. Verso Firenze si è invece mosso in uscita Fabbian, mentre il prestito di Ibrahim Sulemana è terminato.
Cagliari
Movimentato anche il calciomercato del Cagliari: Ibrahim Sulemana è arrivato in prestito, e sono arrivati anche Dossena dal Como e Albarracin dal Boston River. In uscita invece Rog è stato svincolato, mentre Prati è andato a Torino sponda granata.
Como
La formazione di Cesc Fabregas, in ottima forma in questo campionato, non ha effettuato acquisti. Invece sono due le cessioni ufficiali: Verdi è andato al Sudtirol, mentre Posch al Mainz.
Cremonese
Poco mosso anche il mese di calciomercato della Cremonese, con un colpo in entrata e uno in uscita: Djuric è arrivato dal Parma, mentre Vasquez è andato al Belgrano.
Fiorentina
Si è mossa invece con forza la Fiorentina, alla caccia di inserimenti che possano aiutarla a uscire dalla difficilissima situazione di classifica della prima metà del campionato. Sono arrivati a Firenze Solomon dal Villarreal, Brescianini dall’Atalanta, Harrison dal Leeds e Fabbian dal Bologna. Hanno salutato invece Pablo Marì diretto all’Al Hilal, Dzeko allo Schalke 04 e Nicolussi Caviglia al Parma.
Genoa
Diverse novità anche in casa Genoa, altra squadra ad aver cambiato allenatore nel corso della prima parte della stagione. Sotto la Lanterna sono arrivati Bijlow dal Feyenoord, Zatterstrom dallo Sheffield, Amorim dall’Alverca e Baldanzi dalla Roma. A salutare è stato invece Stanciu, svincolato.
Inter
I nerazzurri, nonostante i diversi calciatori accostati a San Siro dai rumors di mercato, hanno chiuso solamente due operazioni di prospettiva: Jakirovic è arrivato dalla Dinamo Zagabria, mentre Massolin è stato acquistato dal Modena dove rimane in prestito. A salutare solamente due giocatori in prestito, che hanno cambiato squadra dopo essere già stati fuori nella prima metà dell’anno: Valentin Carboni è andato in Argentina al Racing, mentre Asllani è stato ceduto al Besiktas.
Juventus
Movimento anche Torino, sponda bianconera: la squadra adesso guidata da Spalletti ha ingaggiato l'ex Sassuolo Boga dal Nizza, Holm dal Bologna, e i giovani di prospettiva Licina e Oboawoduo. Rouhi ha invece salutato diretto alla Carrarese.
Lazio
Sono state pesanti le cessioni in casa della Lazio, con Castellanos che è andato al West Ham e Guendouzi al Fenerbahce. In entrata sono invece arrivati Ratkov dal Salisburgo, Taylor dall’Ajax, Motta dalla Reggiana e Maldini dall’Atalanta.
Lecce
Alla corte di Di Francesco sono arrivati per la seconda metà della stagione Gandelman dal Gent, Ngom dall’Estrela Amadora, Fofana dal Grazer AK e Cheddira dal Sassuolo. Due le uscite, entrambe in direzione Nantes: hanno salutato Guilbert e Kaba.
Milan
Uno dei principali colpi di mercato è arrivato in casa Milan: la dirigenza ha infatti messo a disposizione di Max Allegri Füllkrug (in foto) dal West Ham. Maximilian Ibrahimovic ha invece salutato, diretto all’Ajax.
Napoli
Il Napoli, colpito da diversi infortuni nel corso della prima parte della stagione, è corsa ai ripari prelevando Giovane (in foto) dal Verona. Hanno invece salutato il Maradona Lucca, diretto al Nottingham Forest, e Noa Lang ceduto al Galatasaray.
Parma
Il Parma si è mossa sul mercato per rafforzare la rosa: sono arrivati Carboni dall’Empoli, Nicolussi Caviglia dalla Fiorentina e Elphege dal Grenoble. Sono invece stati ceduti Hernani al Monza e Lovik al Trabzonspor.
Pisa
Per quanto riguarda invece il Pisa, sono arrivati in Toscana Durosinmi dal Viktoria Plzen, Bozhinov dall’Anversa, Loyola dall’Independiente e Stojilkovic dal Cracovia, mentre non è stata effettuata nessuna operazione in uscita.
Roma
La squadra di Gasperini ha accolto Robinio Vaz dal Marsiglia, Malen (in foto) dall’Aston Villa e Venturino dal Genoa. In Liguria è sbarcato Baldanzi, mentre Bailey è andato all’Aston Villa. Infine, è arrivata la rescissione consensuale con Bove.
Sassuolo
Sta ben figurando il Sassuolo nell’anno del suo ritorno in Serie A, e questo si traduce in un mercato quasi fermo: l’unica operazione è stata la cessione di Cheddira al Lecce.
Torino
Il Torino ha invece abbracciato Obrador dal Benfica e Prati dal Cagliari. In uscita invece Popa è andato al Cluj, mentre è terminato il prestito di Asllani.
Udinese
A Udine è Arizala l’unico acquisto, in arrivo dall’Independiente Medellin. Diverse invece le operazioni in uscite: Palma va alla Sampdoria, Iker Bravo al Las Palmas, Brenner al Vasco Da Gama e Lovric al Verona.
Verona
Infine, l’Hellas Verona: all’ombra dell’Arena sono arrivati Borghi dal Corinthians, Isaac dall’Atletico Mineiro, Lirola dal Marsiglia, Lovric dall’Udinese e Bowie dall’Hibernian. Ceduti invece Giovane al Napoli e Unai Nunez al Valencia.
