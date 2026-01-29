Fiamma olimpica Milano Cortina 2026, oggi la tappa a Trento

Manca sempre meno alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 , la cui cerimonia di apertura è prevista il prossimo 6 febbraio. Nelle ultime settimane la Fiamma olimpica ha attraversato l’Italia e nel tardo pomeriggio di oggi fa tappa a Trento.

Il percorso in città

Il cinquantatreesimo segmento del tragitto della Fiamma olimpica tocca numerosi punti simbolici del centro urbano. La partenza della staffetta è fissata intorno alle 18:00 dalle Gallerie di Piedicastello, sede della terza esposizione tematica sulle Olimpiadi. Da lì i tedofori attraversano il ponte e il cavalcavia di San Lorenzo, per poi dirigersi verso via Torre Vanga, via della Prepositura, via Antonio Rosmini e via Giusti. Poi passaggio nel quartiere delle Albere, sfiorando il Muse e passando per piazza Donne lavoratrici, quindi via Monte Baldo, via Vittorio Veneto, corso Tre novembre e via Santa Croce. Si continua attraverso piazza di Fiera, largo Luigi Pigarelli e piazza Venezia, fino a raggiungere il Castello del Buonconsiglio. L’arrivo finale è previsto alle 19:30 circa: da via Belenzani il corteo giunge in piazza del Duomo, dove ha luogo la cerimonia di accensione del braciere olimpico, evento conclusivo della giornata di spettacoli e animazione.

I tedofori

A portare la Fiamma Olimpica anche Amos Mosaner, curler originario di Cembra (Trentino), oro olimpico nel doppio misto ai Giochi di Pechino 2022 con Stefania Constantini e campione mondiale della stessa specialità nel 2025, nonché portabandiera a Cortina per questi giochi invernali. Non è l’unico: ci sono infatti anche Orietta Bertò, atleta di wheelchair curling, parte della Delegazione paralimpica e ambasciatrice di Milano-Cortina 2026; e Ruggero Tita, velista di alto livello originario di Rovereto, che ha conquistato l’oro olimpico nella classe Nacra 17 insieme a Caterina Banti a Tokyo 2020. Presente, infine, anche il trentino Matteo Anesi, ex pattinatore di velocità su ghiaccio, medaglia d’oro con la squadra italiana nell’inseguimento a squadre ai Giochi Olimpici invernali di Torino 2006.