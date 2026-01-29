Fiamma olimpica Milano Cortina 2026, oggi la tappa a Trento: percorso e tedoforiSport
Il percorso cittadino, di circa un’ora e mezza, vede la Fiamma olimpica partire nel pomeriggio dalle Gallerie di Piedicastello per arrivare fino a Piazza Duomo. Tra i tedofori anche Amos Mosaner, curler originario di Cembra
Manca sempre meno alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, la cui cerimonia di apertura è prevista il prossimo 6 febbraio. Nelle ultime settimane la Fiamma olimpica ha attraversato l’Italia e nel tardo pomeriggio di oggi fa tappa a Trento.
Il percorso in città
Il cinquantatreesimo segmento del tragitto della Fiamma olimpica tocca numerosi punti simbolici del centro urbano. La partenza della staffetta è fissata intorno alle 18:00 dalle Gallerie di Piedicastello, sede della terza esposizione tematica sulle Olimpiadi. Da lì i tedofori attraversano il ponte e il cavalcavia di San Lorenzo, per poi dirigersi verso via Torre Vanga, via della Prepositura, via Antonio Rosmini e via Giusti. Poi passaggio nel quartiere delle Albere, sfiorando il Muse e passando per piazza Donne lavoratrici, quindi via Monte Baldo, via Vittorio Veneto, corso Tre novembre e via Santa Croce. Si continua attraverso piazza di Fiera, largo Luigi Pigarelli e piazza Venezia, fino a raggiungere il Castello del Buonconsiglio. L’arrivo finale è previsto alle 19:30 circa: da via Belenzani il corteo giunge in piazza del Duomo, dove ha luogo la cerimonia di accensione del braciere olimpico, evento conclusivo della giornata di spettacoli e animazione.
I tedofori
A portare la Fiamma Olimpica anche Amos Mosaner, curler originario di Cembra (Trentino), oro olimpico nel doppio misto ai Giochi di Pechino 2022 con Stefania Constantini e campione mondiale della stessa specialità nel 2025, nonché portabandiera a Cortina per questi giochi invernali. Non è l’unico: ci sono infatti anche Orietta Bertò, atleta di wheelchair curling, parte della Delegazione paralimpica e ambasciatrice di Milano-Cortina 2026; e Ruggero Tita, velista di alto livello originario di Rovereto, che ha conquistato l’oro olimpico nella classe Nacra 17 insieme a Caterina Banti a Tokyo 2020. Presente, infine, anche il trentino Matteo Anesi, ex pattinatore di velocità su ghiaccio, medaglia d’oro con la squadra italiana nell’inseguimento a squadre ai Giochi Olimpici invernali di Torino 2006.
Leggi anche
Milano-Cortina 2026, il programma con tutte le gare in calendario
Viabilità temporaneamente modificata: attenzione alle limitazioni
In concomitanza con il transito della Fiamma sono programmati cambiamenti provvisori alla circolazione cittadina. Per garantire lo svolgimento in piena sicurezza della staffetta, verrà creato un corridoio riservato ai tedofori, scortati da due convogli autorizzati. Misure sul traffico a partire dalle ore 17:45. Sono previste interruzioni momentanee al traffico veicolare, limitate esclusivamente al tempo necessario al passaggio dei corridori e dei mezzi al seguito. Anche il servizio di trasporto pubblico urbano potrà subire brevi deviazioni o sospensioni sulle tratte interessate, con ripristino immediato non appena possibile. I cittadini sono invitati a osservare la segnaletica temporanea, attenersi alle indicazioni degli agenti e organizzare in anticipo i propri spostamenti.
Leggi anche
Milano-Cortina, Piantedosi: "Ice in Italia? Non ci risulta"
©Ansa
Olimpiadi 2026, Mattarella consegna tricolore ai portabandiera. FOTO
Il Presidente della Repubblica, durante un evento al Quirinale, ha affidato la bandiera agli atleti azzurri: a San Siro per la cerimonia di apertura del prossimo 6 febbraio gli alfieri saranno Arianna Fontana e Federico Pellegrino, mentre contestualmente a Cortina sfileranno Amos Mosaner e Federica Brignone. I due portabandiera paralimpici saranno Chiara Mazzei e René De Silvestro