Fiamma olimpica Milano Cortina 2026: oggi la tappa a Trieste

Oggi Trieste sarà il palcoscenico che vedrà il passaggio della fiamma olimpica: previsto un tragitto di otto chilometri, che esalterà l'anima marittima e urbana della città giuliana. Ecco cosa sapere sul percorso e sui tedofori
Manca sempre meno alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio. Oggi la fiamma è a Trieste: da questo pomeriggio fino alla sera è previsto un percorso di 8 chilometri con 42 tedofori.
Il percorso
Il convoglio che scorterà la fiamma olimpica avrà una lunghezza complessiva di circa 800 metri e attraverserà la città lungo un itinerario di circa 8,5 chilometri. La staffetta prenderà il via dall’ex caserma della Polizia Locale in viale Miramare 65 per concludersi in piazza Unità d’Italia. I tedofori percorreranno a turno tratti di circa 200 metri ciascuno, attraversando numerose vie e piazze cittadine, tra cui viale Miramare, piazza della Libertà, corso Cavour, via Milano, via Roma, corso Italia, piazza Goldoni, corso Saba, largo Barriera, piazza Garibaldi, via Molino a Vento, largo Pestalozzi, via dell’Istria, campo San Giacomo, via San Marco, viale Campi Elisi, via Schiaparelli, via Locchi, piazza Carlo Alberto, via Murat, l’area di Campo Marzio, le Rive e infine piazza Unità.
La partenza dei tedofori
Tre dei 42 tedofori sono stati designati dal Comune: si tratta di Veronica Toniolo, olimpionica di judo; Giovanna Micol, velista del team vincitore della prima edizione della Coppa America femminile; e Matteo Parenzan, campione paralimpico di tennistavolo. A portare il braciere olimpico ci saranno anche il cestista Alberto Tonut, oro agli europei di Nantes 1983, e Margherita Granbassi, due bronzi a Pechino 2008 nel fioretto. La partenza del primo tedoforo è fissata per le ore 17.44, mentre l’accensione del braciere in piazza Unità è prevista intorno alle 19.30. In piazza la cerimonia prenderà il via alle 17 e si concluderà entro le ore 20.
Le deviazioni di traffico
Per consentire il regolare svolgimento del passaggio della fiaccola, sono previste alcune deviazioni del traffico. Provenendo da Barcola, all’altezza della rotatoria tra viale Miramare e Barcola in direzione Porto Vecchio/Vivo, i veicoli verranno instradati lungo la direttrice Porto Vecchio/Vivo, quindi su largo Santos, la Bretella, piazza Duca degli Abruzzi e infine verso le Rive. Da via Carducci, nel tratto tra via Valdirivo e via Filzi, il traffico sarà deviato su via Filzi. Da piazza Venezia, fino a poco prima dell’arrivo della fiamma in corso Italia, la circolazione verrà invece convogliata su piazza Tommaseo, via Canal Piccolo e nuovamente su corso Italia. La viabilità potrà subire rallentamenti e disagi, anche se non sono previste chiusure stradali. Il convoglio procederà con un cosiddetto “blocco dinamico”: tuttavia, data la sua notevole lunghezza, non si escludono temporanei fermi o difficoltà alla circolazione.
