Fiamma olimpica Milano Cortina 2026: oggi la tappa a Trieste

Oggi Trieste sarà il palcoscenico che vedrà il passaggio della fiamma olimpica: previsto un tragitto di otto chilometri, che esalterà l'anima marittima e urbana della città giuliana. Ecco cosa sapere sul percorso e sui tedofori

Manca sempre meno alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio. Oggi la fiamma è a Trieste: da questo pomeriggio fino alla sera è previsto un percorso di 8 chilometri con 42 tedofori.

Il percorso

Il convoglio che scorterà la fiamma olimpica avrà una lunghezza complessiva di circa 800 metri e attraverserà la città lungo un itinerario di circa 8,5 chilometri. La staffetta prenderà il via dall’ex caserma della Polizia Locale in viale Miramare 65 per concludersi in piazza Unità d’Italia. I tedofori percorreranno a turno tratti di circa 200 metri ciascuno, attraversando numerose vie e piazze cittadine, tra cui viale Miramare, piazza della Libertà, corso Cavour, via Milano, via Roma, corso Italia, piazza Goldoni, corso Saba, largo Barriera, piazza Garibaldi, via Molino a Vento, largo Pestalozzi, via dell’Istria, campo San Giacomo, via San Marco, viale Campi Elisi, via Schiaparelli, via Locchi, piazza Carlo Alberto, via Murat, l’area di Campo Marzio, le Rive e infine piazza Unità.

La partenza dei tedofori

Tre dei 42 tedofori sono stati designati dal Comune: si tratta di Veronica Toniolo, olimpionica di judo; Giovanna Micol, velista del team vincitore della prima edizione della Coppa America femminile; e Matteo Parenzan, campione paralimpico di tennistavolo. A portare il braciere olimpico ci saranno anche il cestista Alberto Tonut, oro agli europei di Nantes 1983, e Margherita Granbassi, due bronzi a Pechino 2008 nel fioretto. La partenza del primo tedoforo è fissata per le ore 17.44, mentre l’accensione del braciere in piazza Unità è prevista intorno alle 19.30. In piazza la cerimonia prenderà il via alle 17 e si concluderà entro le ore 20.