Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso due nuovi francobolli dedicati alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, appartenenti alla tariffa B zona 3. Le vignette celebrano la Vibe, simbolo dell'identità visiva dei Giochi, stampata in tiratura limitata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Francobolli, foglietti e prodotti filatelici sono disponibili negli uffici postali, negli Spazio Filatelia e sul sito filatelia.poste.it ascolta articolo

Lo spirito olimpico entra ufficialmente nelle collezioni filateliche italiane. Poste Italiane annuncia che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso due francobolli celebrativi dedicati alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, entrambi appartenenti alla tariffa B zona 3, pari a 3,35 euro per ciascun esemplare.

Un omaggio visivo allo spirito dei Giochi I due valori bollati rendono omaggio all'identità visiva dei Giochi attraverso la Vibe, elemento centrale del "Look of the Games" di Milano-Cortina 2026. La Vibe, presente in entrambe le vignette, è costruita con sfumature cromatiche che spaziano dal blu al magenta e dall'azzurro al verde, fino all'ottanio e al giallo. A caratterizzarla sono linee bianche fluide e luminose, che attraversano l'immagine con un movimento continuo: non semplici decorazioni, ma la traduzione grafica del gesto umano, simbolo di talento, creatività ed energia, valori fondanti dello spirito italiano dei Giochi. Sul lato sinistro dei francobolli compaiono gli emblemi ufficiali delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali, mentre la composizione è completata dalle legende "GIOCHI OLIMPICI INVERNALI DI MILANO CORTINA 2026" e "GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI DI MILANO CORTINA 2026", dalla scritta "ITALIA" e dall'indicazione tariffaria.

Produzione e tiratura La stampa è stata realizzata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in rotocalcografia, su carta bianca patinata neutra autoadesiva con imbiancante ottico. I bozzetti sono stati curati dalla Fondazione Milano Cortina 2026 e successivamente ottimizzati dal Centro Filatelico dell'Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca della Stato S.p.A. La tiratura prevede 200.004 esemplari per ciascuno dei due francobolli singoli e 8.000 foglietti, ognuno contenente due esemplari dei francobolli.

Prodotti filatelici e annullo "primo giorno" Per l'occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica contenente il foglietto, le cartoline affrancate e annullate, le buste "primo giorno", le tessere e il bollettino illustrativo. L'annullo primo giorno di emissione è disponibile presso lo sportello filatelico dell'ufficio postale di Roma V.R., un appuntamento particolarmente atteso dagli appassionati.