Europa League, Bologna-Celtic finisce 2-2. Ora Roma-Stoccarda

Settima giornata della fase a girone unico. Due le italiane impegnate: nel match delle 18.45 il Bologna al Dall'Ara ha pareggiato 2-2 in rimonta col Celtic, mentre alle 21 è iniziata Roma-Stoccarda
L’Europa League prosegue con la settima giornata della fase a girone unico. Due le italiane impegnate: nel match delle 18.45 il Bologna ha pareggiato 2-2 in rimonta col Celtic, mentre alle 21 è iniziata Roma-Stoccarda (GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE).
La cronaca di Bologna-Celtic
Il Bologna va sotto di due reti, poi rimonta e pareggia 2-2 al Dall'Ara contro il Celtic. Dopo 5 minuti errore di Skorupski, al rientro fra i pali dopo due mesi: dopo aver ricevuto un retropassaggio, regala palla agli avversari e Hatate, servito da Maeda, segna a porta vuota. Passano due minuti e il Celtic va a un passo dal raddoppio con Yang. Poi il Bologna entra in partita e si rende pericoloso soprattutto con Dallinga, Rowe e Miranda. Al 34’ gli ospiti restano in 10: Hatate, già ammonito, si prende il secondo giallo per un fallo su Miranda a palla lontana. Al 40’ il Celtic raddoppia: sugli sviluppi di un corner, Trusty colpisce la traversa e poi segna. Il primo tempo si chiude con il Bologna sotto di due reti. Nella ripresa i padroni di casa partono più decisi. Al 55’ Dominguez centra la traversa. Al 58’ Dallinga, di testa, accorcia le distanze. Il Bologna pareggia al 72’, grazie a un sinistro potente di Rowe. Nel finale i rossoblù si buttano in avanti e provano a vincere il match, ma il Celtic resiste: finisce 2-2.
Il tabellino di Bologna-Celtic 2-2
6' pt Hatate (C), 40' pt Trusty (C), 14' st Dallinga (B), 27' st Rowe (B)
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski, Zortea, Casale 40' st Lykogiannis), Heggem, Miranda, Ferguson (28' st Cambiaghi), Moro, Pobega (11' st Odgaard), Rowe, Dallinga, Dominguez (28' st Orsolini). All.: Italiano
CELTIC (4-3-3): Schmeichel, Donovan (32' st Ralston), Trusty, Scales, Tierney, McGregor, Hatate, Engels (42' st Bernardo), Hyun-Jun (32' st Kenny), Maeda, Tounektl (1' st Nygren). All.: O'Neill
Ammoniti: Maeda e Miranda per gioco scorretto
Espulso: nel pt 34' Hatate per somma di ammonizioni.
Vedi anche
Europa League, la classifica del girone dopo la 6^ giornata
©Getty
Mondiali 2026, le squadre ammesse: da Argentina a Curacao e Capo Verde
Si va definendo il quadro delle squadre al via della prossima Coppa del Mondo. Delle 48 Nazionali che si contenderanno il trofeo sono 42 quelle che hanno già strappato il pass. Tra loro anche quelle dei Paesi ospitanti, ovvero Usa, Canada e Messico