Europa League, Bologna-Celtic finisce 2-2. Ora Roma-Stoccarda

La cronaca di Bologna-Celtic

Il Bologna va sotto di due reti, poi rimonta e pareggia 2-2 al Dall'Ara contro il Celtic. Dopo 5 minuti errore di Skorupski, al rientro fra i pali dopo due mesi: dopo aver ricevuto un retropassaggio, regala palla agli avversari e Hatate, servito da Maeda, segna a porta vuota. Passano due minuti e il Celtic va a un passo dal raddoppio con Yang. Poi il Bologna entra in partita e si rende pericoloso soprattutto con Dallinga, Rowe e Miranda. Al 34’ gli ospiti restano in 10: Hatate, già ammonito, si prende il secondo giallo per un fallo su Miranda a palla lontana. Al 40’ il Celtic raddoppia: sugli sviluppi di un corner, Trusty colpisce la traversa e poi segna. Il primo tempo si chiude con il Bologna sotto di due reti. Nella ripresa i padroni di casa partono più decisi. Al 55’ Dominguez centra la traversa. Al 58’ Dallinga, di testa, accorcia le distanze. Il Bologna pareggia al 72’, grazie a un sinistro potente di Rowe. Nel finale i rossoblù si buttano in avanti e provano a vincere il match, ma il Celtic resiste: finisce 2-2.

Il tabellino di Bologna-Celtic 2-2

6' pt Hatate (C), 40' pt Trusty (C), 14' st Dallinga (B), 27' st Rowe (B)



BOLOGNA (4-3-3): Skorupski, Zortea, Casale 40' st Lykogiannis), Heggem, Miranda, Ferguson (28' st Cambiaghi), Moro, Pobega (11' st Odgaard), Rowe, Dallinga, Dominguez (28' st Orsolini). All.: Italiano



CELTIC (4-3-3): Schmeichel, Donovan (32' st Ralston), Trusty, Scales, Tierney, McGregor, Hatate, Engels (42' st Bernardo), Hyun-Jun (32' st Kenny), Maeda, Tounektl (1' st Nygren). All.: O'Neill



Ammoniti: Maeda e Miranda per gioco scorretto

Espulso: nel pt 34' Hatate per somma di ammonizioni.