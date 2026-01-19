Una querelle giudiziaria tra la Juventus e Cristiano Ronaldo è stata "vinta" dal campione portoghese. Il giudice del lavoro di Torino, infatti, ha dato ragione al calciatore e ha confermato il lodo arbitrale, con Cr7 che non dovrà restituire i circa 9,8 milioni di euro ricevuti durante il periodo del Covid e il club che dovrà risarcire le spese di lite per l'appello, per circa 50mila euro. In ogni caso, questa decisione non peserà sul bilancio attuale della società bianconera, anche perché le cifre si riferiscono a quasi due anni fa, all'aprile del 2024.