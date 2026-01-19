Australian Open 2026, Arnaldi out contro Rublev. Avanti Maestrelli

Arnaldi è stato eliminato dal russo Andrey Rublev (punteggio di 6-4, 6-2, 6-3). Ieri out anche Cobolli. Continua invece il sogno di Maestrelli che, dopo aver superato le qualificazioni, ha battuto in cinque set Atmane (6-4, 3-6, 6-7, 6-1)

Finisce al primo turno l'Australian Open di Matteo Arnaldi. L'azzurro è stato eliminato dal russo Andrey Rublev, con il punteggio di 6-4, 6-2, 6-3 in poco meno di due ore di gioco. Ieri out anche Cobolli. Prosegue invece il sogno di Francesco Maestrelli, all'esordio in uno Slam dopo aver superato le qualificazioni. Il 23enne ha battuto in cinque set il francese Terence Atmane (6-4, 3-6, 6-7, 6-1, 6-1). In campo oggi anche Bellucci che affronta Ruud. Nel femminile ieri successo di Jasmine Paolini che ha superato la bielorussa Aliaksandra Sasnovich in due set.

Martedì Sinner in campo

Domani, martedì 20 gennaio, il debutto per il numero due del mondo, Jannik Sinner, contro Gaston. A Melbourne l'italiano ha vinto le ultime due edizioni dello Slam: quella del 2024 e quella del 2025. Ma ci saranno anche tanti altri italiani in campo domani: Darderi contro Garin, Sonego contro Taberner, Musetti contro Collignon e Nardi contro Wu. Nel femminile sarà la volta di Cocciaretto che sfiderà Grabher.