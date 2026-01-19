Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Australian Open 2026, Arnaldi out contro Rublev. Avanti Maestrelli

Sport
©Ansa

Arnaldi è stato eliminato dal russo Andrey Rublev (punteggio di 6-4, 6-2, 6-3). Ieri out anche Cobolli. Continua invece il sogno di Maestrelli che, dopo aver superato le qualificazioni, ha battuto in cinque set Atmane (6-4, 3-6, 6-7, 6-1)

ascolta articolo

Finisce al primo turno l'Australian Open di Matteo Arnaldi. L'azzurro è stato eliminato dal russo Andrey Rublev, con il punteggio di 6-4, 6-2, 6-3 in poco meno di due ore di gioco. Ieri out anche Cobolli. Prosegue invece il sogno di Francesco Maestrelli, all'esordio in uno Slam dopo aver superato le qualificazioni. Il 23enne ha battuto in cinque set il francese Terence Atmane (6-4, 3-6, 6-7, 6-1, 6-1). In campo oggi anche Bellucci che affronta Ruud. Nel femminile ieri successo di Jasmine Paolini che ha superato la bielorussa Aliaksandra Sasnovich in due set.

Martedì Sinner in campo

Domani, martedì 20 gennaio, il debutto per il numero due del mondo, Jannik Sinner, contro Gaston. A Melbourne l'italiano ha vinto le ultime due edizioni dello Slam: quella del 2024 e quella del 2025. Ma ci saranno anche tanti altri italiani in campo domani: Darderi contro Garin, Sonego contro Taberner, Musetti contro Collignon e Nardi contro Wu. Nel femminile sarà la volta di Cocciaretto che sfiderà Grabher.

Approfondimento

Australian Open, il tabellone: per Sinner esordio contro Gaston
FOTOGALLERY

©Ansa

epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
1/50
Sport

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Australian Open 2026, Arnaldi out contro Rublev

Sport

L'azzurro è stato eliminato dal russo Andrey Rublev (punteggio di 6-4, 6-2, 6-3). Ieri...

Coppa d'Africa, vince il Senegal: in finale battuto il Marocco 1-0

Sport

Partita lunghissima e piena di tensioni. Succede di tutto: nel recupero, sullo 0-0, il Senegal...

epa12659679 Pape Alassane Gueye (R) of Senegal in action against Ayoub El Kaabi (C) of Morocco during the CAF Africa Cup of Nations 2025 final match between Senegal and Morocco in Rabat, Morocco, 18 January 2026. EPA/JALAL MORCHIDI

Serie A: vincono Milan, Roma e Fiorentina. Parma-Genoa 0-0. VIDEO

Sport

La 21^ giornata di campionato è proseguita con altre quattro partite. Il match delle 12.30 tra...

Serie A

Australian Open 2026, subito out Cobolli. Avanti Paolini

Sport

L'azzurro è stato battuto dal britannico Arthur Fery in tre set (7-6, 6-4, 6-1). Nel post...

Fiamma olimpica Milano-Cortina 2026: oggi la tappa a Verona

Sport

Prosegue il viaggio della torcia attraverso l’Italia: oggi, domenica 18 gennaio, passa dalla...

Fulvio Valbusa (oro a Lillehammer 1994 nella staffetta di sci nordico) e Sara Simeoni tedofori per l'arrivo della fiamma olimpica a Verona, 18 gennaio 2026. ANSA/GIORGIO MARCHIORI

Sport: I più letti