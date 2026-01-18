L'azzurro è stato battuto dal britannico Arthur Fery in tre set (7-6, 6-4, 6-1). Nel post partita Cobolli ha spiegato di aver avvertito dolori allo stomaco. Invece, nel femminile, buono l'esordio di Jasmine Paolini che ha superato la bielorussa Aliaksandra Sasnovich in due set (6-1, 6-2)
Ha preso il via il primo Slam dell'anno, quello degli Australian Open, a Melbourne. Nel maschile subito fuori Flavio Cobolli. Il tennista romano, numero 20 del seeding, è stato battuto dal britannico Arthur Fery, che arrivava dalle qualificazioni, con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-1. Cobolli, nel post partita, ha spiegato di aver avvertito dolori allo stomaco. Bene, invece, nel femminile, l'esordio di Jasmine Paolini, che ha superato la bielorussa Aliaksandra Sasnovich con il punteggio di 6-1, 6-2.
Martedì il primo match di Sinner
Intanto, sale l'attesa per martedì 20 gennaio, quando ci sarà la prima partita di Jannik Sinner, contro Hugo Gaston. L'azzurro - due volte di fila campione degli Australian Open, nel 2024 e nel 2025 - in questi giorni si sta allenando e sta rifinendo il suo programma di avvicinamento al primo match di stagione.
Approfondimento
Australian Open, il tabellone: per Sinner esordio contro Gaston
©Ansa
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa