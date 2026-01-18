L'azzurro è stato battuto dal britannico Arthur Fery in tre set (7-6, 6-4, 6-1). Nel post partita Cobolli ha spiegato di aver avvertito dolori allo stomaco. Invece, nel femminile, buono l'esordio di Jasmine Paolini che ha superato la bielorussa Aliaksandra Sasnovich in due set (6-1, 6-2)

Ha preso il via il primo Slam dell'anno, quello degli Australian Open , a Melbourne. Nel maschile subito fuori Flavio Cobolli. Il tennista romano, numero 20 del seeding, è stato battuto dal britannico Arthur Fery, che arrivava dalle qualificazioni, con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-1. Cobolli, nel post partita, ha spiegato di aver avvertito dolori allo stomaco. Bene, invece, nel femminile, l'esordio di Jasmine Paolini , che ha superato la bielorussa Aliaksandra Sasnovich con il punteggio di 6-1, 6-2.

Martedì il primo match di Sinner

Intanto, sale l'attesa per martedì 20 gennaio, quando ci sarà la prima partita di Jannik Sinner, contro Hugo Gaston. L'azzurro - due volte di fila campione degli Australian Open, nel 2024 e nel 2025 - in questi giorni si sta allenando e sta rifinendo il suo programma di avvicinamento al primo match di stagione.