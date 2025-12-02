Pietrangeli, camera ardente al Foro Italico: i funerali mercoledì

L'ultimo saluto a Nicola Pietrangeli, simbolo del tennis italiano scomparso ieri a 92 anni, avrà luogo domani, mercoledì 3 dicembre, quando appassionati e non potranno far visita alla camera ardente istituita per l'occasione al Foro Italico. Sarà possibile rendere l'ultimo omaggio al grande tennista azzurro dalle 9 alle 14, nello stadio che porta il suo nome, che si trova appunto nel Parco del Foro italico. In questo modo, la famiglia ha fatto sapere di aver dato seguito alle volontà dell'ex campione. Alle ore 15, poi, sono stati programmati i funerali in forma privata a Ponte Milvio, presso la chiesa di Santa Maria della Gran Madre di Dio.