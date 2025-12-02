Pietrangeli, camera ardente al Foro Italico: i funerali mercoledì

Offerte Black Friday
Nicola Pietrangeli, camera ardente al Foro Italico di Roma: mercoledì i funerali

Nella giornata di domani sarà possibile rendere l'ultimo omaggio al grande tennista azzurro dalle 9 alle 14, nello stadio che porta il suo nome. Alle 15 la cerimonia funebre privata nella chiesa di Santa Maria della Gran Madre di Dio

L'ultimo saluto a Nicola Pietrangeli, simbolo del tennis italiano scomparso ieri a 92 anni, avrà luogo domani, mercoledì 3 dicembre, quando appassionati e non potranno far visita alla camera ardente istituita per l'occasione al Foro Italico. Sarà possibile rendere l'ultimo omaggio al grande tennista azzurro dalle 9 alle 14, nello stadio che porta il suo nome, che si trova appunto nel Parco del Foro italico. In questo modo, la famiglia ha fatto sapere di aver dato seguito alle volontà dell'ex campione. Alle ore 15, poi, sono stati programmati i funerali in forma privata a Ponte Milvio, presso la chiesa di Santa Maria della Gran Madre di Dio.

Addio Nicola Pietrangeli, dagli Slam al trionfo in Coppa Davis. FOTO

Icona del tennis italiano, è morto l’1 dicembre 2025 a 92 anni. Da giocatore ha raggiunto il numero 3 del ranking, conquistando 67 titoli, tra cui due volte il Roland Garros in singolare e una in doppio. Nel 1976 fu capitano non giocatore della prima storica Coppa Davis vinta dall’Italia a Santiago del Cile

