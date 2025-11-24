CR7, rovesciata da antologia nel campionato saudita. VIDEO

Passa il tempo, ma Cristiano Ronaldo non passa mai. Il fenomeno portoghese ha mostrato a tutto il mondo calcistico, se ancora ce ne fosse bisogno, che anche a 40 anni si può segnare in rovesciata. Proprio come aveva fatto altre volte incantando gli appassionati, proprio come era successo con la spettacolare rovesciata che aveva sfoderato nel 2018, indossando la maglia del Real Madrid nei quarti di Champions League, in casa della Juventus. In particolare, nel corso del week end calcistico appena trascorso, CR7 ne ha eseguita una vincente al termine di un'azione che ha assicurato all'Al-Nassr la nona vittoria consecutiva nel campionato saudita.

La "bicicletta" volante

"Vince la didascalia migliore", ha scritto l'attaccante in un post sul suo account X, accompagnato da un video del gol, in particolare il numero 954 della sua infinita carriera. E' una splendida "bicicletta" volante, conclusa dopo cross di Nawaf Boushal dalla destra, negli ultimi istanti della partita del campionato in cui Ronaldo gioca da tempo. CR7 ha segnato la quarta ed ultima rete dell'Al-Nassr nella vittoria per 4-1 contro l'Al-Khaleej, con reti di Joao Felix, Wesley Gassova e Sadio Mané. Il fenomeno portoghese, attualmente, è secondo nella classifica marcatori del campionato locale con 10 gol, uno in meno dello stesso Felix. Grazie a questa nona vittoria in nove partite, l'Al-Nassr si trova tra l'altro in testa alla classifica, con quattro punti di vantaggio sui rivali dell'Al-Hilal.