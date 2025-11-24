CR7, rovesciata da antologia nel campionato saudita. VIDEO

Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cristiano Ronaldo, rovesciata da antologia nel campionato saudita. VIDEO

Sport
©Ansa

Il gol numero 954 della sua infinita carriera, il fenomeno portoghese l'ha messa a segno alla sua maniera. Ovvero con una splendida "bicicletta" volante negli ultimi istanti di una partita del campionato saudita. In particolare, CR7 ha segnato così la quarta ed ultima rete dell'Al-Nassr nella vittoria per 4-1 contro l'Al-Khaleej

ascolta articolo

Passa il tempo, ma Cristiano Ronaldo non passa mai. Il fenomeno portoghese ha mostrato a tutto il mondo calcistico, se ancora ce ne fosse bisogno, che anche a 40 anni si può segnare in rovesciata. Proprio come aveva fatto altre volte incantando gli appassionati, proprio come era successo con la spettacolare rovesciata che aveva sfoderato nel 2018, indossando la maglia del Real Madrid nei quarti di Champions League, in casa della Juventus. In particolare, nel corso del week end calcistico appena trascorso, CR7 ne ha eseguita una vincente al termine di un'azione che ha assicurato all'Al-Nassr la nona vittoria consecutiva nel campionato saudita.

La "bicicletta" volante  

"Vince la didascalia migliore", ha scritto l'attaccante in un post sul suo account X, accompagnato da un video del gol, in particolare il numero 954 della sua infinita carriera. E' una splendida "bicicletta" volante, conclusa dopo cross di Nawaf Boushal dalla destra, negli ultimi istanti della partita del campionato in cui Ronaldo gioca da tempo. CR7 ha segnato la quarta ed ultima rete dell'Al-Nassr nella vittoria per 4-1 contro l'Al-Khaleej, con reti di Joao Felix, Wesley Gassova e Sadio Mané. Il fenomeno portoghese, attualmente, è secondo nella classifica marcatori del campionato locale con 10 gol, uno in meno dello stesso Felix. Grazie a questa nona vittoria in nove partite, l'Al-Nassr si trova tra l'altro in testa alla classifica, con quattro punti di vantaggio sui rivali dell'Al-Hilal.

FOTOGALLERY

©Getty

1/10
Sport

Cristiano Ronaldo compie 40 anni, carriera e trofei del portoghese

Il campione portoghese non rinuncia a un ruolo da protagonista e continua a macinare record in Arabia Saudita, coltivando il sogno del Mondiale 2026 col suo Portogallo. Per coronare così una carriera irripetibile, costellata di primati, trofei e cinque Palloni d'Oro. Breve storia di uno tra i più grandi calciatori di tutti i tempi

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

CR7, rovesciata da antologia nel campionato saudita. VIDEO

Sport

Il gol numero 954 della sua infinita carriera, il fenomeno portoghese l'ha messa a segno alla sua...

"K2 Chasing shadows" il film di The North Face con Benjamin Vedrines

Sport

Il documentario che racconta la storia dell'alpinista francese Benjamin Védrines che ha tentato...

Serie A, il Milan vince il derby 1-0. Ok Roma, Lazio e Parma. VIDEO

Sport

La 12esima giornata di campionato è proseguita con altre quattro partite. Alle 12.30 vittoria del...

Partite Serie A

Coppa Davis, Italia vince per terzo anno di fila: Spagna battuta 2-0

Sport

Gli azzurri hanno vinto la Coppa Davis per la terza volta consecutiva, la quarta in assoluto: in...

Italy tennis winner of Davis Cup 2025 Final 8 at Fiere Exhibition Centre in Bologna Italy, 23 November 2025. ANSA /ELISABETTA BARACCHI

F1, Gp di Las Vegas: vince Verstappen, le due McLaren squalificate

Sport

Il pilota della Red Bull ha tagliato per primo il traguardo, inizialmente davanti al leader del...

Sport: I più letti