Zambrotta, intervento alle gambe per il "varismo". Le foto sui social

"Dovrò fare una osteotomia. In pratica mi raddrizzano le gambe tagliandomi delle piccole parti di osso sopra e sotto e inserendomi delle placche per cercare di non mettere già ora una protesi totale, anche se quest'ultima toccherà inserirla fra qualche anno". Così, negli scorsi mesi e nel corso del podcast di Gianluca Gazzoli, "Passa dal BSMT", Gianluca Zambrotta aveva parlato del suo problema fisico, il "varismo". Si tratta di una deformazione ortopedica che si verifica quando l'asse di un arto inferiore è deviato verso l'esterno, facendo sì che le ginocchia si allontanino l'una dall'altra (le cosiddette ginocchia "a parentesi"). Adesso l'ex terzino di Juventus, Barcellona e Milan ed anche campione del mondo con la Nazionale nel 2006, ha affrontato un'operazione, documentata sui social.

L'operazione a Bologna

L'intervento cui si è sottoposto Zambrotta è avvenuto mercoledì 19 novembre presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. L'ex calciatore ha pubblicato una serie di scatti sulle storie di Instagram, dove lo si vede nelle fasi precedenti all'operazione e poi anche una volta ultimata. In particolare, per chiudere il racconto della giornata, Zambrotta ha mostrato la gamba sinistra fasciata e protetta da un tutore, aggiungendo la didascalia: "Sembra più dritta?!?". Durante la carriera in campo, aveva raccontato Zambrotta, "non ho avuto grandi infortuni" ma si era operato tre volte ai menischi interni, "cose molto semplici rispetto a un crociato o a un legamento". All'epoca del racconto, aveva sottolineato ancora, "non li ho né a sinistra né a destra. Quindi, con il tempo le gambe si sono arcuate. Sono andato a farmi vedere da tre o quattro chirurghi importanti a livello nazionale e non si spiegano come possa avere queste ginocchia e come possa riuscire a fare attività fisica come, per esempio, il padel". Poi, col tempo, è arrivata l'intuizione con l'osteotomia per correggere il "varismo".