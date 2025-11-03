Serie A, Sassuolo-Genoa finisce 1-2. Ora c'è Lazio-Cagliari. VIDEO

Offerte Sky
Serie A, Sassuolo-Genoa 1-2: decide il gol di Ostigard al 93’. Ora Lazio-Cagliari. VIDEO

Sport
©Ansa

La decima giornata di campionato si conclude oggi con le ultime due partite. Nel match delle 18.30 il Sassuolo ha perso 2-1 in casa contro il Genoa. Alle 20.45 è iniziata Lazio-Cagliari

La decima giornata del campionato di Serie A si conclude oggi con le ultime due partite. Nel match delle 18.30 il Sassuolo ha perso 2-1 in casa contro il Genoa. Alle 20.45 è iniziata Lazio-Cagliari (HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

La cronaca di Sassuolo-Genoa

Il Genoa vince 2-1 in casa del Sassuolo. I liguri vanno in vantaggio al 18’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sinistro vincente di Malinovskyi dal limite dell’area. Il primo tempo si chiude 1-0 per gli ospiti. Nella ripresa il Sassuolo pareggia al 47’: corner battuto da Laurienté, Vitinha di testa allunga la traiettoria, Berardi col mancino infila in rete. Il gol della vittoria arriva al 93’: cross di Martin, Ostigard di testa firma il 2-1 per il Genoa.

Il tabellino di Sassuolo Genoa 1-2 (GLI HIGHLIGHTS)

18' pt Malinovskyj (G), 2' st Berardi (S), 48' st Ostigard (G)

SASSUOLO (4-3-3) Muric; Walukiewicz, Idze, Muharemovic, Doig (33' s.t. Coulibaly); Thorsvedt, Matic, Konè (19' s.t. Vranckx); Berardi (33' s.t. Cheddira), Pinamonti (41' s.t. Moro), Laurientè (19' s.t. Fadera). All. Grosso

GENOA (3-5-2) Leali; Marcandelli (23' s.t. Ellertsson), Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyj (14' s.t. Masini), Thorsby (40' s.t. Gronbaek), Martin; Vitinha (14' s.t. Messias), Colombo (23' s.t. Ekuban) All. Murgita/Criscito

Ammoniti: Malinovsky, Marcandalli, Masini e Muharemovic per gioco falloso.

Serie A

