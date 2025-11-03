Serie A, Sassuolo-Genoa finisce 1-2. Ora c'è Lazio-Cagliari. VIDEO

Serie A, Sassuolo-Genoa 1-2: decide il gol di Ostigard al 93’. Ora Lazio-Cagliari. VIDEOSport
La decima giornata di campionato si conclude oggi con le ultime due partite. Nel match delle 18.30 il Sassuolo ha perso 2-1 in casa contro il Genoa. Alle 20.45 è iniziata Lazio-Cagliari
La decima giornata del campionato di Serie A si conclude oggi con le ultime due partite. Nel match delle 18.30 il Sassuolo ha perso 2-1 in casa contro il Genoa. Alle 20.45 è iniziata Lazio-Cagliari (HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
La cronaca di Sassuolo-Genoa
Il Genoa vince 2-1 in casa del Sassuolo. I liguri vanno in vantaggio al 18’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sinistro vincente di Malinovskyi dal limite dell’area. Il primo tempo si chiude 1-0 per gli ospiti. Nella ripresa il Sassuolo pareggia al 47’: corner battuto da Laurienté, Vitinha di testa allunga la traiettoria, Berardi col mancino infila in rete. Il gol della vittoria arriva al 93’: cross di Martin, Ostigard di testa firma il 2-1 per il Genoa.
Il tabellino di Sassuolo Genoa 1-2 (GLI HIGHLIGHTS)
18' pt Malinovskyj (G), 2' st Berardi (S), 48' st Ostigard (G)
SASSUOLO (4-3-3) Muric; Walukiewicz, Idze, Muharemovic, Doig (33' s.t. Coulibaly); Thorsvedt, Matic, Konè (19' s.t. Vranckx); Berardi (33' s.t. Cheddira), Pinamonti (41' s.t. Moro), Laurientè (19' s.t. Fadera). All. Grosso
GENOA (3-5-2) Leali; Marcandelli (23' s.t. Ellertsson), Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyj (14' s.t. Masini), Thorsby (40' s.t. Gronbaek), Martin; Vitinha (14' s.t. Messias), Colombo (23' s.t. Ekuban) All. Murgita/Criscito
Ammoniti: Malinovsky, Marcandalli, Masini e Muharemovic per gioco falloso.
Vedi anche
Serie A, Milan-Roma 1-0. Ok Inter, Lecce e Bologna in trasferta. VIDEO
©Getty
Pallone d'Oro 2025, il vincitore è Dembelé. A Donnarumma premio Yashin
A Parigi è stato assegnato il prestigioso riconoscimento al giocatore del Psg Osumane Dembelè. Erano 30 i candidati finalisti, tra cui Lautaro Martinez e Denzel Dumfries dell’Inter, Scott McTominay del Napoli e Gianluigi Donnarumma del Manchester City, unico italiano e vincitore del trofeo Yashin come miglior portiere. Tra le donne, terzo successo per la giocatrice del Barcellona Aitana Bonmatì