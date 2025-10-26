MotoGp, Gp Malesia: a Sepang vince Alex Marquez, Bagnaia si ritira

Il pilota spagnolo del team Ducati Gresini ha conquistato la ventesima prova del mondiale MotoGp: ha preceduto sul traguardo i connazionali Pedro Acosta con la Ktm e Joan Mir con la Honda. Francesco Bagnaia, vincitore della sprint, ha avuto un problema meccanico a tre giri dalla fine, quando era terzo, e si è dovuto ritirare. Quarto Franco Morbidelli (Ducati-VR46), che è stato il migliore degli italiani

Alex Marquez ha vinto il Gp della Malesia, ventesima prova del mondiale MotoGp. Il pilota spagnolo del team Ducati Gresini ha preceduto sul traguardo i connazionali Pedro Acosta con la Ktm e Joan Mir con la Honda. Francesco Bagnaia, vincitore della sprint di ieri, ha avuto un problema meccanico a tre giri dalla fine, quando era terzo, e si è dovuto ritirare. Quarto Franco Morbidelli (Ducati-VR46), che è stato il migliore degli italiani al traguardo.

Alex Marquez, quindi, ha vinto il Gp della Malesia davanti a Pedro Acosta con la Ktm e Joan Mir con la Honda. Quarto Franco Morbidelli (Ducati-VR46). Il quinto posto è stato occupato dal francese Fabio Quartararo (Yamaha), davanti agli italiani Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), Enea Bastianini (Ktm) e Luca Marini, ottavo con la Honda. Nono posto per Brad Binder e decimo per Ai Ogura, con l'Aprilia Trackhouse, a precedere Marco Bezzecchi, undicesimo con l'Aprilia ufficiale.

Alex Marquez: “È una vittoria importante”

Per Alex Marquez è la terza vittoria nella classe regina: il pilota spagnolo, così, ha festeggiato nel migliore dei modi il secondo posto nel mondiale ufficializzato ieri. "Su questa pista non mi trovavo bene ma oggi abbiamo usato un'ottima strategia, siano stati aggressivi al momento giusto. È una vittoria importante per noi", ha detto Marquez dopo il successo. Lo spagnolo ha anche fatto un "in bocca al lupo" al connazionale José Antonio Rueda e all'elvetico Noah Dettwiler, ricoverati in ospedale dopo un incidente in Moto3.

L’incidente in Moto3

Il grave incidente a cui ha fatto riferimento Marquez è avvenuto a Sepang durante il giro di formazione della gara della classe Moto3, che poi è iniziata in ritardo di quasi due ore. Coinvolti José Antonio Rueda e Noah Dettwiler: la moto dello spagnolo ha investito in pieno quella dell'elvetico, che procedeva lentamente, e i due piloti sono finiti a terra. Subito soccorsi, sono stati portati in ospedale in elicottero e, secondo quanto è stato reso noto, entrambi erano coscienti.