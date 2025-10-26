Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

MotoGp, Gp Malesia: a Sepang vince Alex Marquez, Bagnaia si ritira

Sport
©Ansa

Il pilota spagnolo del team Ducati Gresini ha conquistato la ventesima prova del mondiale MotoGp: ha preceduto sul traguardo i connazionali Pedro Acosta con la Ktm e Joan Mir con la Honda. Francesco Bagnaia, vincitore della sprint, ha avuto un problema meccanico a tre giri dalla fine, quando era terzo, e si è dovuto ritirare. Quarto Franco Morbidelli (Ducati-VR46), che è stato il migliore degli italiani

ascolta articolo

Alex Marquez ha vinto il Gp della Malesia, ventesima prova del mondiale MotoGp. Il pilota spagnolo del team Ducati Gresini ha preceduto sul traguardo i connazionali Pedro Acosta con la Ktm e Joan Mir con la Honda. Francesco Bagnaia, vincitore della sprint di ieri, ha avuto un problema meccanico a tre giri dalla fine, quando era terzo, e si è dovuto ritirare. Quarto Franco Morbidelli (Ducati-VR46), che è stato il migliore degli italiani al traguardo.

L’ordine d’arrivo

Alex Marquez, quindi, ha vinto il Gp della Malesia davanti a Pedro Acosta con la Ktm e Joan Mir con la Honda. Quarto Franco Morbidelli (Ducati-VR46). Il quinto posto è stato occupato dal francese Fabio Quartararo (Yamaha), davanti agli italiani Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), Enea Bastianini (Ktm) e Luca Marini, ottavo con la Honda. Nono posto per Brad Binder e decimo per Ai Ogura, con l'Aprilia Trackhouse, a precedere Marco Bezzecchi, undicesimo con l'Aprilia ufficiale.

Vedi anche

MotoGp, in Malesia Bagnaia si prende anche la Sprint dopo la pole

Alex Marquez: “È una vittoria importante”

Per Alex Marquez è la terza vittoria nella classe regina: il pilota spagnolo, così, ha festeggiato nel migliore dei modi il secondo posto nel mondiale ufficializzato ieri. "Su questa pista non mi trovavo bene ma oggi abbiamo usato un'ottima strategia, siano stati aggressivi al momento giusto. È una vittoria importante per noi", ha detto Marquez dopo il successo. Lo spagnolo ha anche fatto un "in bocca al lupo" al connazionale José Antonio Rueda e all'elvetico Noah Dettwiler, ricoverati in ospedale dopo un incidente in Moto3.

L’incidente in Moto3

Il grave incidente a cui ha fatto riferimento Marquez è avvenuto a Sepang durante il giro di formazione della gara della classe Moto3, che poi è iniziata in ritardo di quasi due ore. Coinvolti José Antonio Rueda e Noah Dettwiler: la moto dello spagnolo ha investito in pieno quella dell'elvetico, che procedeva lentamente, e i due piloti sono finiti a terra. Subito soccorsi, sono stati portati in ospedale in elicottero e, secondo quanto è stato reso noto, entrambi erano coscienti.

Vedi anche

MotoGP Australia, Raul Fernandez conquista sua prima vittoria

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

Ansa/Twitter/Getty

1/16
Sport

Pecco Bagnaia: dalle minimoto alle vittorie dei Mondiali. FOTOSTORIA

Il pilota torinese della Ducati ha vinto per due anni consecutivi (2022 e 2023) il titolo nella classe regina del Motomondiale. Nel 2024 invece è arrivato secondo dietro Martin. La vittoria europea a 12 anni, l’incontro con Valentino Rossi, i numeri e il suo tifo per la Juventus: ecco chi è l'uomo che ha riportato al trionfo la Ducati

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

MotoGp, Gp Malesia: a Sepang vince Alex Marquez, Bagnaia si ritira

Sport

Il pilota spagnolo del team Ducati Gresini ha conquistato la ventesima prova del mondiale MotoGp:...

epa12480234 Spanish MotoGP rider Alex Marquez of BK8 Gresini Racing MotoGP in action during practice sessions of the Malaysia Motorcycling Grand Prix, in Sepang, Malaysia, 25 October 2025. The 2025 Motorcycling Grand Prix of Malaysia is held at the Sepang International Circuit on 26 October. EPA/FAZRY ISMAIL

Serie A, Napoli batte Inter. Ok Udinese, pari Como e Atalanta. VIDEO

Sport

L’ottava giornata del campionato è proseguita oggi con quattro partite. Alle 15 si sono giocate...

Partite Serie A

Atp Vienna, Sinner batte De Minaur: domenica finale contro Zverev

Sport

L’altoatesino conquista la finale nel torneo 500 della capitale austriaca: battuto in semifinale...

VIENNA, AUSTRIA - OCTOBER 25: Jannik Sinner of Italy celebrates winning against Alex De Minaur of Australia (not pictured) in their semi final match during day eight of the Erste Bank Open 2025 at Wiener Stadthalle on October 25, 2025 in Vienna, Austria. (Photo by Christian Bruna/Getty Images)

Atp Parigi 2025, tabellone e avversari di Sinner al Masters 1000

Sport

Al Rolex Paris Masters, ultimo 1000 della stagione, l’altoatesino numero 2 del mondo debutta al...

MotoGp, in Malesia Bagnaia si prende anche la Sprint dopo la pole

Sport

Il pilota Ducati, partito davanti a tutti a Sepang, è stato sempre in testa, precedendo sul...

Sport: I più letti