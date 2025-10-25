Offerte Sky
MotoGp, Bagnaia in pole nel Gp di Malesia davanti ad Alex Marquez

Sport
©Ansa

Nelle qualifiche della terzultima prova del Motomondiale Pecco ha preceduto lo spagnolo di appena un centesimo. Dietro di lorò partirà Morbidelli, sempre su Ducati. Alle 9 la gara sprint 

Francesco Bagnaia in sella alla sua Ducati ha conquistato la pole position del Gran Premio di Malesia, terzultima prova del motomondiale. Il pilota della Ducati ha fatto registrare il miglior tempo in 1'57''00, più veloce di appena un centesimo dello spagnolo Alex Marquez, anche lui su Ducati. Terzo tempo per l'altro italiano, Francesco Morbidelli, sempre su Ducati. Alle 9 è in programma la gara sprint, domani il Gran Premio. 

